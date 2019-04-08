Российских школьников решили разгрузить
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для российских школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для российских школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на
По данным издания, в ОНФ считают, что детям не хватает времени для изучения предусмотренной образовательными стандартами программы,
Так, по оценкам ОНФ, нагрузка российских школьников составляет 47 часов в неделю, что может вредить здоровью детей. Отмечается, что средняя продолжительность рабочей недели для взрослых — 40 часов.
По словам координатора проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, в Роспотребнадзор будет направлена просьба разработать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе дополнительного образования.
В марте заместитель министра просвещения Марина Ракова рассказала о способе восполнить пробелы в знаниях российских школьников. По ее словам, у каждого российского школьника появится личный кабинет, через который будет выстраиваться «индивидуальная траектория обучения». Это значит, что для каждого ребенка будет подобран материал, который поможет возместить или дополнить полученные в школе знания. Так, в зависимости от того, чем школьники интересуются в соцсетях, им предложат индивидуальный контент.