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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских школьников решили разгрузить

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для российских школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в ОНФ считают, что детям не хватает времени для изучения предусмотренной образовательными стандартами программы, из-за чего некоторые занятия приходится переносить на внеурочное время.

По мнению экспертов движения, различные кружки и секции превращаются в продолжение обязательных уроков.

Так, по оценкам ОНФ, нагрузка российских школьников составляет 47 часов в неделю, что может вредить здоровью детей. Отмечается, что средняя продолжительность рабочей недели для взрослых — 40 часов.

По словам координатора проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, в Роспотребнадзор будет направлена просьба разработать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе дополнительного образования.

В марте заместитель министра просвещения Марина Ракова рассказала о способе восполнить пробелы в знаниях российских школьников. По ее словам, у каждого российского школьника появится личный кабинет, через который будет выстраиваться «индивидуальная траектория обучения». Это значит, что для каждого ребенка будет подобран материал, который поможет возместить или дополнить полученные в школе знания. Так, в зависимости от того, чем школьники интересуются в соцсетях, им предложат индивидуальный контент.

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