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09:32 (мск), источник: РИА Новости

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

НАХОДКА, 8 апр — РИА Новости. Ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу, сообщил журналистам глава Приморья Олег Кожемяко.

Источник: РИА Новости

«Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду», — сказал губернатор на брифинге, который проходит с участием исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто и российских ученых.

Новость
Китовый груз: в России на продаже косаток делают состояния

История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в «китовую тюрьму» в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

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