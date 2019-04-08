Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
НАХОДКА, 8 апр — РИА Новости. Ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу, сообщил журналистам глава Приморья Олег Кожемяко.
НАХОДКА, 8 апр — РИА Новости. Ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу, сообщил журналистам глава Приморья Олег Кожемяко.
«Приняли принципиальное решение выпустить всех животных в естественную среду», — сказал губернатор на брифинге, который проходит с участием исследователя океанов
История с «китовой тюрьмой» стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.