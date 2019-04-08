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11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Трон Наполеона продали на аукционе за 500 тысяч евро

Эксперты оценивали лот в 80 тысяч евро из-за споров о его подлинности.

Трон императора Франции Наполеона Бонапарта продали на аукционе Osenat за 500 тысяч евро, сообщается в Twitter аукционного дома.

«Императорский трон продан за 500 тысяч евро, включая сборы», — отметили в Osenat, не называя имя покупателя.

Эксперты ранее оценивали лот только в 80 тысяч евро, в том числе из-за споров о его подлинности. Долгое время считалось, что существуют только пять тронов Наполеона и местоположение всех их известно.

Аукционный дом заявил, что специалисты изучали новый трон около полугода и подтвердили его подлинность.

По информации Osenat, трон был завещан американскому бизнесмену Майклу Генри де Янгу французским родственником из приближенных Наполеона. Позднее трон был подарен Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско.

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