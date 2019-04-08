Трон Наполеона продали на аукционе за 500 тысяч евро

Трон императора Франции Наполеона Бонапарта продали на аукционе Osenat за 500 тысяч евро, сообщается в Twitter аукционного дома.
«Императорский трон продан за 500 тысяч евро, включая сборы», — отметили в Osenat, не называя имя покупателя.
Эксперты ранее оценивали лот только в 80 тысяч евро, в том числе из-за споров о его подлинности. Долгое время считалось, что существуют только пять тронов Наполеона и местоположение всех их известно.
Аукционный дом заявил, что специалисты изучали новый трон около полугода и подтвердили его подлинность.
По информации Osenat, трон был завещан американскому бизнесмену Майклу Генри де Янгу французским родственником из приближенных Наполеона. Позднее трон был подарен Музею изобразительных искусств в Сан-Франциско.