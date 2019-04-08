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10:47 (мск), источник: ТАСС

Путин считает важным диалог с интернет-сообществом и свободу сети

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Интернет должен оставаться свободным, а для противодействия появляющимся угрозам важен диалог с сообществом сети. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 10-го Российского форума по управлению интернетом, открывающегося в понедельник. Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — заявил российский лидер.

«При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства», — считает он. «Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru для Российской Федерации и поблагодарил «всех, кто вложил свой труд, талант, энтузиазм в создание и становление Рунета».

«Тогда, 25 лет назад, трудно было представить, что совсем скоро интернет коренным образом изменит мир», — отметил он.

Социальные сети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и госуслуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, являются настоящими приметами времени.
Владимир Путин
президент РФ

Президент также подчеркнул, что Рунет «успешно и динамично развивается, служит серьёзным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи».

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