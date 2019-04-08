Путин считает важным диалог с интернет-сообществом и свободу сети

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — заявил российский лидер.
«При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства», — считает он. «Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу», — подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru для Российской Федерации и поблагодарил «всех, кто вложил свой труд, талант, энтузиазм в создание и становление Рунета».
«Тогда, 25 лет назад, трудно было представить, что совсем скоро интернет коренным образом изменит мир», — отметил он.
Социальные сети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и госуслуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, являются настоящими приметами времени.
Владимир Путинпрезидент РФ
Президент также подчеркнул, что Рунет «успешно и динамично развивается, служит серьёзным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи».