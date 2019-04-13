Японские канализационные люки стали произведением искусства (фото)
Это одна из достопримечательностей страны.
Это одна из достопримечательностей страны.
В большинстве стран канализационные люки — обыденная и неприметная вещь. Но только не в Японии. Здесь это форма городского искусства.
В 1985 году власти страны разрешили каждому муниципалитету самостоятельно выбирать дизайн крышек. Таким образом чиновники пытались повысить осведомленность населения о дорогостоящих проектах по очистке сточных вод и сделать их более приемлемыми для налогоплательщиков.
Крышки стали украшать сперва символикой городов, а затем и в честь памятных событий, юбилеев и праздников. Вскоре муниципалитеты уже конкурировали друг с другом, кто создаст лучший дизайн.
Сейчас в Японии насчитывается около 6 тысяч художественных крышек люков. Существует даже Японское общество крышек люков, которое объединяет фанатов и защитников этой формы
Крышки люков в Японии — объект пристального внимания фотографов и туристов. Существуют многочисленные фотоальбомы, карты, игры и сувениры, посвященные этому феномену. Старые крышки продают на аукционах и выручают за них немалые деньги.
Анна Лысенко
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