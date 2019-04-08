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12:28 (мск), источник: Православие и мир

Мизулина назвала фейком сообщение о ее просьбе запретить йогу в СИЗО

8 апреля. ПРАВМИР. Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что она якобы попросила запретить йогу в СИЗО.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время она планирует обратиться в Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.

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Мизулина рассказала, что в ее письме в адрес генерального прокурора не было требований запретить занятия йогой в СИЗО.

По ее словам, она направляет поступившие ей обращения граждан в профильные министерства и ведомства, в том числе, в Генпрокуратуру. Речь идет о десятках тысяч писем в год. То, что ее сопроводительное письмо в этом случае вызвало такую «истерию», Мизулина объяснила сознательной манипуляцией.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой приостановить занятия йогой в московских СИЗО и проверить законность их проведения. К обращению было приложено письмо заведующего кафедрой сектоведения Миссионерского факультета ПСТГУ Александра Дворкина.

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