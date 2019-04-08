Мизулина назвала фейком сообщение о ее просьбе запретить йогу в СИЗО
8 апреля. ПРАВМИР. Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что она якобы попросила запретить йогу в СИЗО.
8 апреля. ПРАВМИР. Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что она якобы попросила запретить йогу в СИЗО.
В ближайшее время она планирует обратиться в Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.
Мизулина рассказала, что в ее письме в адрес генерального прокурора не было требований запретить занятия йогой в СИЗО.
По ее словам, она направляет поступившие ей обращения граждан в профильные министерства и ведомства, в том числе, в Генпрокуратуру. Речь идет о десятках тысяч писем в год. То, что ее сопроводительное письмо в этом случае вызвало такую «истерию», Мизулина объяснила сознательной манипуляцией.
Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой приостановить занятия йогой в московских СИЗО и проверить законность их проведения. К обращению было приложено письмо заведующего кафедрой сектоведения Миссионерского факультета ПСТГУ Александра Дворкина.