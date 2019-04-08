Почему попугаи разговаривают?
О том, понимают ли попугаи, что говорят, и к каким курьезам способны приводить их умения, «Моя Планета» беседовала с сотрудником Калининградского зоопарка.
О том, понимают ли попугаи, что говорят, и к каким курьезам способны приводить их умения, «Моя Планета» беседовала с сотрудником Калининградского зоопарка.
Отвечает Маруся Рязанова, зоокипер отдела «Орнитология» Калининградского зоопарка.
Первый «говорящий» попугай был зафиксирован в 70-х годах XIX века в немецком городе Штутгарт. Он мог произносить десять слов. Хотя есть свидетельства, что удивительные способности этих птиц отмечались еще до нашей эры. Так, в Древнем Риме «говорящие» попугаи оценивались дороже хорошего раба.
Птицы — единственный класс, который способен имитировать человеческую речь. В первую очередь это связано с их сложной системой общения. Да, птицы поют не для нашего с вами удовольствия, а ради обмена информацией.
Однако воспроизводить и модифицировать разные звуки могут не все из них. Для этого нужно иметь хороший резонатор. У человека основными резонаторами являются гортань, ротовая и носовая полости, трахея. Раньше ученые предполагали, что голосовые аппараты птиц и человека устроены одинаково, но исследования показали, что у птиц, в отличие от людей, две гортани: верхняя, как у млекопитающих, и нижняя. Причем главную роль в образовании звуков играет именно нижняя, которая устроена намного сложнее и встречается только у птиц. Особенность ее строения в том, что она имеет не один, а два и более вибратора, работающих независимо друг от друга. Таким образом, голосовой аппарат птицы представляет собой маленький оркестр. Вот только строение нижней, «певческой» гортани так сложно и настолько сильно различается у разных видов птиц, что у исследователей до сих пор нет единого мнения о механизмах ее работы.
Впрочем, сложное строение гортани само по себе все же не объясняет способность попугаев имитировать человеческую речь. Поэтому нейробиологи Эрих Джарвис и доктор Мукта Чакраборти провели опыты над мозговым веществом трех групп птиц: певчих, колибри и попугаеобразных.
Продолжив исследования, Джарвис сравнил мозг восьми видов попугаеобразных и выявил, что «песенный» центр у них состоит из двух частей, где более простая встроена в более сложную. Это отличало их от остальных птиц.
Несмотря на то что попугаи обладают самой продвинутой способностью к вокальному обучению, за невдумчивое повторение звуков их долгое время считали неумными птицами. Но в конце XX века психолог и доктор наук Ирэн Пепперберг и ее серый африканский попугай Алекс, купленный в обычном зоомагазине, поразили всех своим экспериментом. Алекс доказал, что знает около 150 английских слов и может распознавать предметы. Более того, доктор Пепперберг смогла научить его читать несколько букв! А одним из самых сильных достижений птицы стало понимание нуля, чему ее вообще никто не обучал.
Алекса уже нет в живых, но у него осталось много последователей, которые продолжают изменять представления людей о животных и их возможностях.
Коринн Преториус, хозяйка Бадди, изобличила питомца только тогда, когда выяснилось, что никто из членов ее семьи не делал заказ. В дальнейшем «разговор» попугая с динамиком показал, что после того, как птица несколько раз повторила слово «Алекса», устройство включилось и спросило: «Что вы хотите купить?» Попугай сделал заказ, а также смог подтвердить его, сказав в нужный момент: «Yes» (то есть «да»).
Спустя год тот же голосовой помощник помог другому пернатому говоруну — африканскому серому попугаю Рокко — заказать на Amazon.com любимые лакомства: арбуз, изюм, брокколи и мороженое, а также лампочку и бумажного змея. Хозяйка Марион Вишневски была шокирована произошедшим: «Я проверила список покупок и отменила все заказы Рокко». А попугай ара по имени Джесси
Говорящие попугаи есть и в Калининградском зоопарке. Например, молодой