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12:41 (мск), источник: Моя Планета

Почему попугаи разговаривают?

О том, понимают ли попугаи, что говорят, и к каким курьезам способны приводить их умения, «Моя Планета» беседовала с сотрудником Калининградского зоопарка.

Источник: Uschi_Du/СС0

Отвечает Маруся Рязанова, зоокипер отдела «Орнитология» Калининградского зоопарка.

Первый «говорящий» попугай был зафиксирован в 70-х годах XIX века в немецком городе Штутгарт. Он мог произносить десять слов. Хотя есть свидетельства, что удивительные способности этих птиц отмечались еще до нашей эры. Так, в Древнем Риме «говорящие» попугаи оценивались дороже хорошего раба.

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Птицы — единственный класс, который способен имитировать человеческую речь. В первую очередь это связано с их сложной системой общения. Да, птицы поют не для нашего с вами удовольствия, а ради обмена информацией.

Однако воспроизводить и модифицировать разные звуки могут не все из них. Для этого нужно иметь хороший резонатор. У человека основными резонаторами являются гортань, ротовая и носовая полости, трахея. Раньше ученые предполагали, что голосовые аппараты птиц и человека устроены одинаково, но исследования показали, что у птиц, в отличие от людей, две гортани: верхняя, как у млекопитающих, и нижняя. Причем главную роль в образовании звуков играет именно нижняя, которая устроена намного сложнее и встречается только у птиц. Особенность ее строения в том, что она имеет не один, а два и более вибратора, работающих независимо друг от друга. Таким образом, голосовой аппарат птицы представляет собой маленький оркестр. Вот только строение нижней, «певческой» гортани так сложно и настолько сильно различается у разных видов птиц, что у исследователей до сих пор нет единого мнения о механизмах ее работы.

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Впрочем, сложное строение гортани само по себе все же не объясняет способность попугаев имитировать человеческую речь. Поэтому нейробиологи Эрих Джарвис и доктор Мукта Чакраборти провели опыты над мозговым веществом трех групп птиц: певчих, колибри и попугаеобразных.

У всех был найден «песенный» центр — специальная группа нейронов, отвечающих за обучение и вокализацию.

Продолжив исследования, Джарвис сравнил мозг восьми видов попугаеобразных и выявил, что «песенный» центр у них состоит из двух частей, где более простая встроена в более сложную. Это отличало их от остальных птиц.

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Несмотря на то что попугаи обладают самой продвинутой способностью к вокальному обучению, за невдумчивое повторение звуков их долгое время считали неумными птицами. Но в конце XX века психолог и доктор наук Ирэн Пепперберг и ее серый африканский попугай Алекс, купленный в обычном зоомагазине, поразили всех своим экспериментом. Алекс доказал, что знает около 150 английских слов и может распознавать предметы. Более того, доктор Пепперберг смогла научить его читать несколько букв! А одним из самых сильных достижений птицы стало понимание нуля, чему ее вообще никто не обучал.

Алекса уже нет в живых, но у него осталось много последователей, которые продолжают изменять представления людей о животных и их возможностях.

Так, в 2017 году в Лондоне пятилетний жако Бадди активировал голосового помощника — Алексу, которая помогает покупателям совершать покупки в интернет-магазине Amazon.com, и заказал набор для упаковки подарков.

Коринн Преториус, хозяйка Бадди, изобличила питомца только тогда, когда выяснилось, что никто из членов ее семьи не делал заказ. В дальнейшем «разговор» попугая с динамиком показал, что после того, как птица несколько раз повторила слово «Алекса», устройство включилось и спросило: «Что вы хотите купить?» Попугай сделал заказ, а также смог подтвердить его, сказав в нужный момент: «Yes» (то есть «да»).

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Спустя год тот же голосовой помощник помог другому пернатому говоруну — африканскому серому попугаю Рокко — заказать на Amazon.com любимые лакомства: арбуз, изюм, брокколи и мороженое, а также лампочку и бумажного змея. Хозяйка Марион Вишневски была шокирована произошедшим: «Я проверила список покупок и отменила все заказы Рокко». А попугай ара по имени Джесси как-то послал к черту спасателей, приехавших снять его с крыши.

Говорящие попугаи есть и в Калининградском зоопарке. Например, молодой сине-желтый ара Арчи постоянно у всех интересуется: «Что такое?» и «А это куда?». Таким образом, хотя доказательств логического мышления у попугаев нет, точно можно сказать, что они прекрасно обучаются и их возможности до конца пока не изучены.

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