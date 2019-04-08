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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сняли увлекательное видео о тайной жизни акул

И узнали много нового.

Биологи из Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе провели интересное исследование. Возле острова Дайер у берегов Южной Африки они надели на зубастых хищников камеры видеонаблюдения, а затем отпустили их на свободу.

В результате ученые получили 28 часов уникальных записей о жизни акул и открыли для себя много нового.

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Вместе с результатами исследования ученые опубликовали ролик, который длится около 40 секунд.

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На видео можно заметить, как одна из акул прячется в морских водорослях, карауля свою добычу.

Именно это и стало для ученых большим открытием. Раньше они были уверены, что акулы не любят водоросли и стараются к ним не приближаться. Но новые данные говорят о том, что эти хищники вполне комфортно себя чувствуют среди растений и используют их как укрытие для выслеживания тюленей.

Биологи собираются продолжить свои исследования и обещают выложить много видео о тайной жизни уже американских акул.

Екатерина Гура

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