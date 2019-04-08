Борщ и гаспачо. Кремлевский повар Анатолий Галкин — о любимых супах Путина и Медведева
Как принимают на работу к первым лицам государства — в материале Daily Storm.
Как принимают на работу к первым лицам государства — в материале Daily Storm.
В пятницу, 5 апреля, отмечали Международный день супа. Известный кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал Daily Storm о предпочтениях Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Бориса Ельцина и других первых лиц государства и о том, что в обязательном порядке присутствует на обеденном столе главных политиков.
— Ваша бабушка работала у Сталина. Когда вы поняли, что хотели бы работать поваром в Кремле?
— Никогда такого понимания, что я хочу работать поваром в Кремле, не было. Я этого так, самостоятельно, не понимал. Это пришло уже
— Когда вы впервые попали в Кремль? Как это происходило?
— В Кремль работать я попал в 1979 году. С 80-го года я уже там работал. Если вы примерно можете себе представить, как идет вообще оформление в Кремль, как работает служба безопасности президента и все остальное, конечно, — довольно сложно проходит вся эта процедура. Это полтора года проверок. Сначала проверка здоровья — примерно восемь месяцев проходила, а потом в течение года делали допуск «А» — такая есть процедура, которую проходят люди, работающие с первыми лицами государства. Примерно год и
— Где вы учились? Легко ли давалась учеба? Расскажите историю из студенческой жизни, которая запомнилась.
— Учеба давалась мне очень и очень хорошо. Я окончил техникум общественного питания в Останкино. Потом, когда я уже работал и служил в Кремле, поступил в Институт народного хозяйства имени Плеханова, сейчас это университет. Для меня все это было легко. Я учился на заочном отделении, все сдавал сам, занимался. В целом учеба приносила только удовольствие. Плюс ко всему, я уже к тому времени работал с первыми лицами государства и мне было даже чем поделиться в плане знаний.
Что касается студенческой жизни в «Плешке», для меня она сводилась к образованию. Я приезжал туда, только когда мне было необходимо
— Со студенческой скамьи вас сразу в Кремль отправили или по распределению попали в
— После окончания техникума я попал по распределению в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Это, если помните, был ресторан «Мир» на Арбате. Это был СЭВ, и там был шикарный ресторан, и прекрасный был там
Я пришел при Брежневе, потом были Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин и Медведев.
— В обязательном ли порядке во время обедов в Кремле на столе должен был быть суп/борщ или
— В Кремле всегда во время обеда в обязательном порядке на столе присутствует суп.
Если это обед, неважно — официальный или неофициальный, первое блюдо обязательно. Это будет или бульон — с мясом, профитролями или гренками, это могут быть щи, царские или какие другие, суточные разные, различные похлебки, лапша домашняя, — всегда присутствует первое блюдо.
Все президенты, с которыми я работал, и которые сегодня здравствуют, и действующий президент, и
Дмитрий Анатольевич Медведев больше любит
что-тоинтересное из начала итальянской кухни, что-тотакое легкое, типа гаспачо. А Владимир Владимирович прекрасно ест вообще все супы: и лапшу, и щи, и борщ, — все традиционные супы он прекрасно ест.
— Вы работали в Кремле при Брежневе, Горбачеве и Ельцине. Расскажите об их любимых блюдах. Рецепт
— Каждый руководитель или президент — это, конечно, отдельный человек, как и мы с вами. Поэтому сравнивать их точно никогда нельзя, они были все разные и их вкусы, соответственно, тоже. Влияли на их предпочтения и увлечения: Леонид Ильич Брежнев любил все из дичи, потому что он был хорошим охотником и рыбаком, ездил в Завидово. Михаил Сергеевич — спокойный в выборе пищи, никогда не назвал бы его гурманом, он ел в меру — всего, но понемногу, как простой обычный человек питался. Ельцин тоже был рыбак и охотник и еще большой охотник до всяких горячительных напитков…
— Если бы вы самостоятельно решали, что приготовить Путину, не по заказу, что бы для него выбрали?
— Мне и так много чего доводилось готовить Путину. Я с ним постоянно работал. Весь первый срок, когда он был президентом, я проработал с ним и четыре года, когда он был
— А какой ваш любимый суп?
— Мой? Это те суточные щи, которые бабушка в свое время готовила для Сталина. Это очень сложная процедура приготовления.
Такие щи готовятся трое суток, из квашеной капусты, они замораживаются, потом это все томится. Конечно, если есть русская печь — вообще великолепно для такого блюда.
Моя бабушка готовила их для Сталина в настоящей печи на ближней даче Сталина в Волынском. Она работала и в Семеновской на второй даче Сталина, на которой я тоже, кстати, был. Причем не с малых лет, а когда уже служил в органах госбезопасности, и тогда вспоминал, что рассказывала бабушка.
— Какое ваше любимое блюдо?
— Сложно сказать, какое любимое,
Когда я
кого-тонакормил супом, а мне говорят: «Дай Бог вам здоровья», — я бываю счастлив. Это самое для нас главное.
Мне уже 60, а я еще половины не сделал того, что хотел. В моей жизни многое связано с арабами, с азербайджанцами, с Востоком, поэтому я бы хотел сделать сам очень хороший и вкусный азербайджанский
Алена Шереметева