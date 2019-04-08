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13:35 (мск), источник: Daily Storm

Борщ и гаспачо. Кремлевский повар Анатолий Галкин — о любимых супах Путина и Медведева

Как принимают на работу к первым лицам государства — в материале Daily Storm.

Источник: Коллаж Daily Storm

В пятницу, 5 апреля, отмечали Международный день супа. Известный кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал Daily Storm о предпочтениях Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Бориса Ельцина и других первых лиц государства и о том, что в обязательном порядке присутствует на обеденном столе главных политиков.

— Ваша бабушка работала у Сталина. Когда вы поняли, что хотели бы работать поваром в Кремле?

— Никогда такого понимания, что я хочу работать поваром в Кремле, не было. Я этого так, самостоятельно, не понимал. Это пришло уже как-то спонтанно. Мне было лет семнадцать-восемнадцать, когда я уже и школу окончил, и поступил в техникум общественного питания.

— Когда вы впервые попали в Кремль? Как это происходило?

— В Кремль работать я попал в 1979 году. С 80-го года я уже там работал. Если вы примерно можете себе представить, как идет вообще оформление в Кремль, как работает служба безопасности президента и все остальное, конечно, — довольно сложно проходит вся эта процедура. Это полтора года проверок. Сначала проверка здоровья — примерно восемь месяцев проходила, а потом в течение года делали допуск «А» — такая есть процедура, которую проходят люди, работающие с первыми лицами государства. Примерно год и два-три месяца нужно проходить этот допуск в Кремль, чтобы получить такую работу. До этого в Кремле я бывал разве что как в музее. Был в Оружейной палате, например.

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— Где вы учились? Легко ли давалась учеба? Расскажите историю из студенческой жизни, которая запомнилась.

— Учеба давалась мне очень и очень хорошо. Я окончил техникум общественного питания в Останкино. Потом, когда я уже работал и служил в Кремле, поступил в Институт народного хозяйства имени Плеханова, сейчас это университет. Для меня все это было легко. Я учился на заочном отделении, все сдавал сам, занимался. В целом учеба приносила только удовольствие. Плюс ко всему, я уже к тому времени работал с первыми лицами государства и мне было даже чем поделиться в плане знаний.

Что касается студенческой жизни в «Плешке», для меня она сводилась к образованию. Я приезжал туда, только когда мне было необходимо что-то сделать по учебе или сдать. Времени было катастрофически мало. То я был занят на работе, то в командировках. А в месяц могло быть по три-четыре командировки с первыми лицами, причем в разные места — то за границу, то по России, то есть по Советскому Союзу еще в то время. Поэтому времени на студенческую жизнь у меня просто не было. Редко общался со своими однокурсниками. Но и это общение сводилось к «привет-привет», «пока-пока» и все, потому что совсем не было времени на это.

— Со студенческой скамьи вас сразу в Кремль отправили или по распределению попали в какой-то ресторан?

— После окончания техникума я попал по распределению в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Это, если помните, был ресторан «Мир» на Арбате. Это был СЭВ, и там был шикарный ресторан, и прекрасный был там шеф-повар Аристов Иван Иванович, у которого, я, собственно, и учился. И после обучения через примерно полтора года работы в этом ресторане у меня была небольшая командировка с военным атташе, с Петром Лучшевым, у которого работал поваром, и уже впоследствии, вернувшись из командировки, я попал в Кремль.

Я пришел при Брежневе, потом были Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин и Медведев.

— В обязательном ли порядке во время обедов в Кремле на столе должен был быть суп/борщ или что-то из первых блюд?

— В Кремле всегда во время обеда в обязательном порядке на столе присутствует суп.

Если это обед, неважно — официальный или неофициальный, первое блюдо обязательно. Это будет или бульон — с мясом, профитролями или гренками, это могут быть щи, царские или какие другие, суточные разные, различные похлебки, лапша домашняя, — всегда присутствует первое блюдо.

Все президенты, с которыми я работал, и которые сегодня здравствуют, и действующий президент, и премьер-министр, — все они с удовольствием ели первое и едят по сей день.

Дмитрий Анатольевич Медведев больше любит что-то интересное из начала итальянской кухни, что-то такое легкое, типа гаспачо. А Владимир Владимирович прекрасно ест вообще все супы: и лапшу, и щи, и борщ, — все традиционные супы он прекрасно ест.

— Вы работали в Кремле при Брежневе, Горбачеве и Ельцине. Расскажите об их любимых блюдах. Рецепт какого-то самого-самого?

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— Каждый руководитель или президент — это, конечно, отдельный человек, как и мы с вами. Поэтому сравнивать их точно никогда нельзя, они были все разные и их вкусы, соответственно, тоже. Влияли на их предпочтения и увлечения: Леонид Ильич Брежнев любил все из дичи, потому что он был хорошим охотником и рыбаком, ездил в Завидово. Михаил Сергеевич — спокойный в выборе пищи, никогда не назвал бы его гурманом, он ел в меру — всего, но понемногу, как простой обычный человек питался. Ельцин тоже был рыбак и охотник и еще большой охотник до всяких горячительных напитков…

— Если бы вы самостоятельно решали, что приготовить Путину, не по заказу, что бы для него выбрали?

— Мне и так много чего доводилось готовить Путину. Я с ним постоянно работал. Весь первый срок, когда он был президентом, я проработал с ним и четыре года, когда он был премьер-министром, я работал в Белом доме.

— А какой ваш любимый суп?

— Мой? Это те суточные щи, которые бабушка в свое время готовила для Сталина. Это очень сложная процедура приготовления.

Такие щи готовятся трое суток, из квашеной капусты, они замораживаются, потом это все томится. Конечно, если есть русская печь — вообще великолепно для такого блюда.

Моя бабушка готовила их для Сталина в настоящей печи на ближней даче Сталина в Волынском. Она работала и в Семеновской на второй даче Сталина, на которой я тоже, кстати, был. Причем не с малых лет, а когда уже служил в органах госбезопасности, и тогда вспоминал, что рассказывала бабушка.

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— Какое ваше любимое блюдо?

— Сложно сказать, какое любимое, какого-то одного нет. Есть некоторые предпочтения под определенное настроение. Иногда что-то хочется именно в данный момент покушать, например восточное, азиатское — я очень люблю мексиканскую и азиатскую кухню. Люблю плов, сделанный узбеками, из всех видов плова именно узбекский предпочитаю, бухарский плов очень вкусный. Вообще я все люблю — и есть, и готовить, и к людям я хорошо отношусь. Я люблю людей и люблю, когда они хорошо готовят. Когда человек хороший и он прекрасно готовит — это замечательный человек! И приготовление пищи ему никогда не будет в тягость. В этом человек открывается весь. Вот пришли вы в гости к другу, подружке или кому-то, и вас накормили вкусно и красиво, вы можете сразу сказать — вас здесь ждали. Всегда! Вас здесь любят. Вас здесь хотят видеть. Вот это самое главное в нашей профессии.

Когда я кого-то накормил супом, а мне говорят: «Дай Бог вам здоровья», — я бываю счастлив. Это самое для нас главное.

Мне уже 60, а я еще половины не сделал того, что хотел. В моей жизни многое связано с арабами, с азербайджанцами, с Востоком, поэтому я бы хотел сделать сам очень хороший и вкусный азербайджанский шах-плов. Я в принципе его уже делал для высокопоставленных людей, хорошо получалось, но я все равно думаю, что нет предела совершенству.

Алена Шереметева

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