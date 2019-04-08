Прожуй сначала. Вредные и полезные привычки до, после и во время еды

После обеда и особенно ужина так хочется скорее прилечь, а утром рука сама тянется за чашечкой свежезаваренного кофе — глоток-другой, и есть не хочется минимум до полдника. Как эти и другие привычки, которые традиционно считаются вредными, сказываются на нашем здоровье, объясняет к.м.н., врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов.
1. Можно ли ложиться спать или просто принимать горизонтальное положение сразу после еды?
Алексей Парамонов: Лучше так не делать, ведь если желудок наполнен — его содержимое будет давить на вход в него из пищевода и растягивать пищеводный сфинктер. При условии, что данный процесс пойдет «успешно», желудочное содержимое, в том числе кислота и желчь, попадут в пищевод и глотку. Такое проникновение называется рефлюксом.
Если эта ситуация будет повторяться — может возникнуть гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь, проявления которой разнообразны и неприятны. Типичные из них: изжога, отрыжка, чувство тяжести в верхней части живота. Менее известные, но весьма частые — хроническая боль в горле и потребность отхаркивать слизь при рефлюксном фарингите, хронический кашель и осиплость голоса, неприятный запах изо рта и многие другие симптомы.
Частый спутник рефлюксной болезни и следствие привычки полежать с набитым желудком — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это ситуация, когда тяжелый переполненный желудок (в положении человека лежа) «не умещается» в животе и стремится вытолкнуть пищевод из отверстия в диафрагме, отделяющей грудную клетку от брюшной полости, и занять его место.
В идеале последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, приемлемо — за два часа. Желудок должен освободиться к тому моменту, когда вы займете горизонтальное положение.
2. Насколько тщательно необходимо пережевывать еду?
Если читать старые книжки, там написано, что надо тщательно жевать для того, чтобы переваривание началось с первой секунды. На самом деле это даже не полуправда, а гораздо меньший ее процент. Есть не спеша действительно важно, но не нужно из этого правила делать культ.
Когда человек ест быстро, «на ходу», высока вероятность, что он будет бессознательно заглатывать много воздуха, который растягивает желудок и вызывает дискомфорт, не говоря о том, что удовольствия от еды точно не будет. Это явление называется аэрофагией и часто служит проявлением невротических расстройств и следствием стресса.
Для кого действительно важно есть медленно и все тщательно пережёвывать — для людей, перенесших «большие» операции на органах брюшной полости, поскольку крупные куски в условиях фиксации петель кишечника спайками могут вызвать боль и даже кишечную непроходимость.
3. Можно ли запивать еду, и безопасно ли для нашего желудка привычное сочетание «чай с тортом»?
Запивать можно, пейте, сколько хочется. Я слышал много теорий, что нельзя пить до еды, после еды, во время еды. Общее у них одно — они не основаны на научных данных. Чай с тортом опасен только лишним весом и колебаниями сахара в крови. Проблемы скорее возникнут при сочетании жирного с холодным. Представим ситуацию: вы съедаете торт, который обычно достаточно жирный, и запиваете его холодным напитком.
В итоге жир в желудке находится в твердом агрегатном состоянии, переваривание, пока он не расплавится, невозможно, это может вызывать различные гастроэнтерологические проблемы.
4. Сколько раз в день необходимо есть?
Не меньше двух раз и желательно не перед сном. Каждый человек может выбрать индивидуальный удобный ему режим. Требования «есть пять раз в день» устарели. Хотя иногда это выход для тех, кто не может или не должен есть сразу много, например, при рефлюксе.
5. Можно ли пропускать завтрак?
До недавнего времени считалось, что это дурная привычка. Но исследования показали, что люди, которые не заставляют себя есть завтрак, лучше контролируют вес. Поэтому выбор в данном вопросе индивидуальный: день можно начинать с позднего завтрака или обеда. Кому-то ранний завтрак необходим для поддержания адекватного уровня сахара крови и работоспособности, но далеко не всем.
6. Чем опасна слишком горячая и холодная еда?
В наш рот должны попадать продукты температурой ниже 50 °C. Более высокий показатель ассоциирован с раком пищевода и ожогами. Холодная еда в целом безопасна. Но если это жирная холодная еда — лучше запивать ее теплым напитком, чтобы избежать спазма сфинктера Одди (он регулирует поступление желчи).
7. Есть мнение, что фрукты провоцируют брожение в желудке и замедляют процесс переваривания, когда их лучше всего есть?
Если у вас лишний вес, лучше ешьте фрукты перед приёмом пищи, они малокалорийны, и вы съедите меньше другой пищи. В ситуации, когда лишнего веса нет, вы вольны сами делать выбор. Фрукты — компонент здорового питания.
Но следует помнить, что они содержат сахар (важно при диабете) и могут вызвать тот же неприятный эффект, что и холодный напиток, при сочетании с жирным продуктом — ведь фрукты мы едим холодными, и они преимущественно состоят из воды.