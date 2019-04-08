ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома
«Две трети россиян (63%) планируют провести майские праздники дома. Среди жителей сел эта доля выше — 72%, тогда как среди жителей Москвы,
«Две трети россиян (63%) планируют провести майские праздники дома. Среди жителей сел эта доля выше — 72%, тогда как среди жителей Москвы,
Эксперты подсчитали, что на дачу на это время собираются уехать 35% респондентов. В другой город запланировали отправиться 6% россиян, а за пределы стран ближнего зарубежья — 4% принявших участие в опросе.
«У большинства (59%) опрошенных нет планов на майские каникулы, которые они хотели бы реализовать, но по
ВЦИОМ уточнил, что основной причиной, по которой респондентам затруднительно реализовать планы на майские праздники, является «дороговизна отдыха». Так ответили 70% опрошенных. «Каждый десятый откладывает планы на отдых
Опрос проводился 4 апреля, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка строилась на основе полного списка телефонных номеров, а полученные данные взвешены на вероятность отбора и по
Ранее сообщалось, что авиабилеты на майские праздники по некоторым направлениям подешевели. Больше всего — на четверть — снизилась стоимость авиабилетов в Ригу.