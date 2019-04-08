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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома

«Две трети россиян (63%) планируют провести майские праздники дома. Среди жителей сел эта доля выше — 72%, тогда как среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, наоборот, ниже — 47% и 52% соответственно», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте центра.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты подсчитали, что на дачу на это время собираются уехать 35% респондентов. В другой город запланировали отправиться 6% россиян, а за пределы стран ближнего зарубежья — 4% принявших участие в опросе.

«У большинства (59%) опрошенных нет планов на майские каникулы, которые они хотели бы реализовать, но по каким-то причинам откладывают. Тем не менее 5% респондентов признались, что хотели бы поехать за границу, еще по 4% — на море, в Крым и по России», — выяснили социологи.

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ВЦИОМ уточнил, что основной причиной, по которой респондентам затруднительно реализовать планы на майские праздники, является «дороговизна отдыха». Так ответили 70% опрошенных. «Каждый десятый откладывает планы на отдых из-за занятости на работе (10%), еще 8% — из-за состояния здоровья», — отмечается в результатах исследования.

Опрос проводился 4 апреля, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка строилась на основе полного списка телефонных номеров, а полученные данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на майские праздники по некоторым направлениям подешевели. Больше всего — на четверть — снизилась стоимость авиабилетов в Ригу.

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