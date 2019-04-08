Российских школьников задумали оградить от проверок на алкоголь и наркотики
Минпросвещения подготовило проект приказа о внесении изменений в порядок проведения
Минпросвещения подготовило проект приказа о внесении изменений в порядок проведения
В частности, указано, что соответствующую проверку следует проводить среди учеников, достигших 13 лет, начиная с 7-го класса. Отмечается, что на данный момент минимальный возраст для подобных экспертиз не зафиксирован.
Кроме того, в проекте приказа предлагается допускать проведение тестирования в электронном виде, в том числе дистанционно. Также авторы считают необходимым рассмотреть возможность хранения полученных данных на электронных носителях на условиях анонимности — без указания имени учащегося.
В мае прошлого года сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. Из предложенного документа следовало, что несовершеннолетние граждане при назначении процедуры и согласии представителей будут обязаны проходить «тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных средств» и «соответствующее лечение».