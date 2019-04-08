Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
За шашлыки на даче будут штрафовать на 5 тысяч
На рынке «бэушек» появились дешёвые варианты «для понимающих»
«50 – это новые 40» : что говорит наука о поздних родах
Охлобыстин и Пореченков ответили на оскорбление Зеленского
Россияне засобирались в Крым и Сочи
Только без рукКто и зачем оторвал руки статуе Венеры Милосской?
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Горит один из самых крупных заводов России - подробности
Серябкина разделась для разговора с фанатами - СМИ
Звезда «Универа» развелся с женой
Маршал и другие повеселились на дне рождения Преснякова
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Неприметный дом в Лондоне оказался шпионской базой: фото
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12В Москве простились с Юлией Началовой
17:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден способ бесплатно обедать в «Макдоналдсе»

Пользователь YouTube поделился способом обедать в ресторане «Макдоналдс» бесплатно. Видеоролик был размещен на канале Hamburglar Bourne.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах видно, как молодой человек подходит к автомату и добавляет в электронный заказ 10 бургеров стоимостью один доллар. Затем он исключает мясо из всех сэндвичей и добавляет 11-й — полноценный гамбургер с мясом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Убирая один ингредиент из каждого бургера, клиент снижает его стоимость на 1,1 доллара. В сумме функция «без мяса» экономит покупателю 10 бургеров 11 долларов, а также полностью покрывает стоимость 11-го бургера с мясом.

В конце ролика на экране появляется сообщение о том, что оплата заказа не требуется, и вместе с номером выдачи заказа автомат выдает чек на ноль долларов.

Читайте также

 «Победа уже близка»: суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
Виторган-старший рассказал о своем отношении к Собчак
В Кремле назвали условия для переговоров с Украиной
Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг
Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2019 года
Умерла актриса Надя Регин, сыгравшая девушку Бонда
В Сбербанке произошел сбой в работе банкоматов и онлайн-банка
Кремлевский повар рассказал о любимых супах Путина и Медведева
Одесский губернатор отказался подчиниться Порошенко и уволиться
Спорт
«Спартак» — команда одного тайма. Кононов слаб в перерыве Матч с ЦСКА обнажил проблему неумения "Спартаком" играть на высоком уровне на протяжении всего матча и перестроиться, если что-то идет не так
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
На рынке «бэушек» появились дешёвые варианты «для понимающих» В России стали массово появляться предложения купить автомобили, зарегистрированные на территории Беларуси и других стран Таможенного союза
Кино
Бузова, Киркоров, дочь Валерии на вручении премии в Москве Самых ярких отечественных исполнителей наградили на «Жара Music Awards»
Недвижимость
Как реставрируют здание «Зенит» возле «Юго-Западной»: фото
15 фото до и после уборки на улице
Городские легенды и призраки Южного Кавказа
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
Дети
Экс-невеста Тимати ждет первенца от жениха-миллиардера Мила Волчек помолвлена с отцом ее будущего ребенка
Леди
Виторган-старший раскрыл свое отношение к Ксении Собчак Известный актер поделился своим мнением насчет экс-невестки.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь