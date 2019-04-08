В Омске детский паровозик в парке катался под песню Rammstein
Суровый аттракцион.
Суровый аттракцион.
Омский новостной портал «Город55» опубликовал на YouTube ролик, который вызвал немало шума в соцсетях.
На видео, снятом в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, детский паровозик ехал с бодрым музыкальным сопровождением от группы Rammstein «Du Hast».
Многие комментаторы принялись негодовать по поводу выбора музыки для детского аттракциона, но владелец паровозика Александр Седов все объяснил.
Седов добавил, что в тексте песни Rammstein нет ничего неприличного. С чем был вызван такой ажиотаж вокруг паровозика, его владелец не понял, но на всякий случай удалил трек из «взрослой» музыки на флешке.
Кстати, в администрации парка отметили, что никаких претензий к владельцу аттракциона у них нет, и они совсем не против «тяжелой» музыки.
Екатерина Гура