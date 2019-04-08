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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Омске детский паровозик в парке катался под песню Rammstein

Суровый аттракцион.

Омский новостной портал «Город55» опубликовал на YouTube ролик, который вызвал немало шума в соцсетях.

На видео, снятом в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, детский паровозик ехал с бодрым музыкальным сопровождением от группы Rammstein «Du Hast».

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие комментаторы принялись негодовать по поводу выбора музыки для детского аттракциона, но владелец паровозика Александр Седов все объяснил.

Он рассказал журналистам, что водитель слушает эту песню исключительно по утрам, когда аттракцион еще не работает, но днем, когда на нем катаются дети, тот ставит «добрые» песни.

Седов добавил, что в тексте песни Rammstein нет ничего неприличного. С чем был вызван такой ажиотаж вокруг паровозика, его владелец не понял, но на всякий случай удалил трек из «взрослой» музыки на флешке.

Кстати, в администрации парка отметили, что никаких претензий к владельцу аттракциона у них нет, и они совсем не против «тяжелой» музыки.

Екатерина Гура

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