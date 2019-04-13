Женщина в черном. Страшная судьба королевы Екатерины Медичи
13 апреля 1519 года родилась королева Франции Екатерина Медичи.
13 апреля 1519 года родилась королева Франции Екатерина Медичи.
Мрачная женщина в неизменно черном платье, одержимая жаждой власти, жестокая и мстительная — такой портрет французской королевы Екатерины Медичи остался в истории. Писатели последующих эпох добавили в него красок, превратив мать трех королей в настоящее исчадие ада.
«Дитя смерти»
Не то, чтобы жена Генриха II была ангелом во плоти, но и образ кровожадного монстра не совсем соответствует действительности.
Вслед за героями одной из культовых российских картин, она могла бы сказать: «Не мы такие — жизнь такая».
Екатерина родилась 13 апреля 1519 года во Флоренции. Род Медичи в ту пору фактически правил Флорентийской республикой. Отцом девочки был Лоренцо II Медичи, герцог Урбинский, матерью — Мадлен де ла Тур, графиня Овернская, происходившая из древнего французского аристократического рода.
Родители были счастливы, когда малышка, появилась на свет. Но у матери Екатерины началась родильная горячка, и усилия лекарей не помогли — 28 апреля она умерла. Через шесть дней умер и отец девочки. Хотелось бы сказать, что Лоренцо не перенес потери любимой жены, но современники писали, что герцога Урбинского доконала запущенная венерическая болезнь, заработанная им еще до брака.
«Отдать в бордель или повесить на воротах!»
Сам брак Мадлен де ла Тур и Лоренцо II Медичи был заключен по расчету. Римский папа Лев X был родным дядей Лоренцо. Договариваясь о союзе с французским королем Франциском I, Лев X хотел скрепить его женитьбой племянника на
Когда Мадлен и Лоренцо умерли, встал вопрос о том, что делать с младенцем. Лев X решил, что выдаст подросшую Екатерину замуж, и с помощью этого брака закрепит владычество Медичи над Флоренцией. На воспитание девочку отдали ее тете, Клариче Медичи.
В октябре 1529 года войска императора Священной Римской империи Карла V осадили Флоренцию.
«Во всем виноваты Медичи!» — орали доведенные до отчаяния горожане. Мстить решили 10-летней девочке. Одни хотели отдать Екатерину в публичный дом для обслуживания всех желающих, другие, более гуманные, советовали просто повесить ее на городских воротах. От расправы Екатерину спасло чудо.
«Монахиня» на час
Чуть позже в ее жизни был и еще один страшный эпизод. Будучи уже невестой французского принца, она обучалась в одном из монастырей в Италии. Внезапно туда нагрянули вооруженные люди. Как выяснилось, влиятельные мужи из родной Флоренции решили использовать Екатерину в своей политической игре, сделав ее заложницей.
Посланцы Флоренции опешили — брать в заложники монахиню в их планы не входило. Они уехали, оставив Екатерину в покое, а она сама вскоре перебралась в более надежное убежище.
«Икона стиля»
В невесты принцу Генриху де Валуа, второму сыну Франциска I, Екатерину сосватал римский папа Климент VII, еще один представитель рода Медичи.
28 октября 1533 года в Марселе Екатерина Медичи стала женой французского принца. Гуляния продолжались 34 дня. Приданое Екатерины составляли 130 000 дукатов и обширные владения, включавшие Пизу, Ливорно и Парму.
Не будучи яркой красавицей, Екатерина с самого начала стала законодательницей мод.
У Екатерины Медичи была тонкая, «осиная» талия, и француженки начали заключать себя в корсеты, чтобы постараться быть такой же, как она. В общем, как сейчас говорят, молодая итальянка во Франции стала «иконой стиля».
Ослиная моча против бесплодия
Беды, однако, не оставляли ее. В 1534 году покровитель Екатерины Климент VII умер. Новый римский папа расторг договор с Францией и отказался передавать обещанное приданое. Так жена французского принца оказалась нищей.
Она никак не могла родить ребенка. В 1536 году вопрос этот стал принципиальным — после смерти старшего брата Генрих де Валуа превратился в наследника престола, и от Екатерины ждали рождения принцев.
Но год шел за годом, а детей не было. Поскольку Генрих к тому времени уже обзавелся внебрачными отпрысками, Екатерину заподозрили в бесплодии.
Как только не лечилась женщина, к кому только не обращалась. Терапия в виде ношения оленьих рогов, привязанных к животу — это еще ничего. По сравнению с «целебными» микстурами из ослиной мочи, которые Екатерину заставляли пить.
И эти роды словно прорвали плотину — с этого момента Екатерина будет беременеть и рожать практически ежегодно.
До тех пор, пока при родах двойни в 1556 году Екатерина едва не погибнет. Врачи спасут жизнь ей, но не новорожденным девочкам — одна из малышек погибнет прямо в утробе, вторая проживет лишь шесть недель. После этого медики посоветуют мужу более не спать с Екатериной.
Макрон XVI века
Генрих воспримет это совершенно спокойно. Он и без советов врачей воспринимал отношения с Екатериной лишь как супружеский долг.
Будущий король был Эммануэлем Макроном своего времени. В том смысле, что фаворитка годилась ему в матери.
По легенде, 7-летний принц Генрих однажды повстречал красавицу Диану де Пуатье, которая полушутя поцеловала «милого мальчика». Всерьез поцеловать она его и не могла, поскольку ей самой к тому времени было … 26 лет.
Но Генриху этот поцелуй настолько запал в душу, что, повзрослев, он стал добиваться Дианы всерьез. И госпожа де Пуатье стала его любовницей.
После смерти Франциска I в 1547 году муж Екатерины взошел на престол под именем Генриха II. Сама она стала королевой Франции, но никто не принимал ее всерьез. Придворные куда с большим пиететом относились к Диане де Пуатье.
«Я так сильно любила его…»
В 1559 году Генрих II, заключив договор, положивший конец так называемым Итальянским войнам, решил закрепить его помолвкой своей 14-летней дочери Елизаветы с 32-летним Филиппом II Испанским.
В честь данного события был устроен рыцарский турнир, в котором принимал участие и Генрих II. В поединке с лейтенантом шотландской гвардии графом Габриэлем де Монтгомери король получил смертельное ранение.
У графа де Монтгомери и в мыслях не было ничего дурного. Но обломок его сломанного копья через прорезь шлема угодил в глаз Генриха и пронзил его до самого мозга. Врачи отчаянно боролись за жизнь короля, но 10 июля 1559 года он умер.
Траурным цветом во Франции раньше был белый. Но Екатерина Медичи облачится в черное траурное платье, изменив традиции страны. Траурный черный цвет с этого момента будет с ней до самых последних дней.
Не ради себя, а ради династии
Королем Франции должен был стать 15-летний Франциск, сын Генриха и Екатерины. Но были другие претенденты на престол, которые готовы были оттеснить «детей итальянки». Екатерина Медичи начала ожесточенную борьбу за права сына на трон.
Ее усилия не пропали даром — сын взошел на трон под именем Франциска II. Но всего через полтора года короля погубит инфекция. Новым королем станет второй сын Екатерины, Карл, которому было всего 10 лет.
Жизнь научила ее быть безжалостной к врагам. Что до яда, то среди влиятельных итальянских родов отравить соперника было таким же обычным делом, как выпить чаю. Так что Екатерина Медичи просто следовала политической меде.
Варфоломеевская ночь
Она искренне считала, что если добиться диалога между католиками и гугенотами, то губительное противостояние удастся прекратить.
Но собранное ей совещание закончилось лишь руганью и взаимными проклятиями.
Решить политические проблемы Екатерина Медичи пыталась также при помощи династических браков. Одним из них стала свадьба ее младшей дочери Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского.
На свадьбу католички и гугенота в Париж съехались знатные представители обоих конфессий. На третий день торжеств одного из вождей гугенотов адмирала Гаспара Колиньи ранил неизвестный. Среди гугенотов началось брожение.
Екатерина Медичи была напугана возможностью восстания гугенотов в Париже. И тогда она решила, что наилучшим выходом будет их уничтожение. Некоторые историки считают, что Екатерина не была инициатором этого массового убийства, а лишь следовала (или не могла сопротивляться) плану очень влиятельного клана де Гизов.
Эта ночь унесла жизни тысяч человек, но так и не положила конец религиозному противостоянию.
Крах всех надежд
Карл IX умрет в 1574 году в возрасте 23 лет. Детей у него не было, и трон перешел к третьему сыну Екатерины Медичи, Генриху.
Генрих III, любимый сын Екатерины, дольше других продержится на троне, и будет самым независимым от матери. Сам
Но укрепления династии, о котором она мечтала, не получится. Генрих так и не обзаведется потомством, то ли по причине бесплодия супруги, то ли
Позор заставит Франсуа смирить гордыню, и он помирится с
5 января 1589 года
Финальный акт драмы в истории династии, за которую она боролась, произойдет в августе 1589 года. Генрих III, последний представитель династии Валуа, погибнет от руки религиозного фанатика.