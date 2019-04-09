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11:39 (мск), источник: Российская газета

Вторая смена

Женщины тратят на домашние дела 200 рабочих дней за год. Втрое больше, чем мужья.

Источник: Volha Flaxeco/CC0

Женщины тратят на неоплачиваемую домашнюю работу, в том числе на уход за родными и близкими, в три раза больше времени, чем мужчины. Если у женщин на нее уходит 4 часа 25 минут в день, то у мужчин — 1 час 23 минуты, рассказали «Российской газете» в Международной организации труда (МОТ).

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В годовом выражении это равнозначно 201 рабочему дню (при 8-часовом графике) у женщин и 63 рабочим дням у мужчин. В странах с низким и средним уровнем доходов гендерный разрыв по домашней работе больше, чем в странах с высоким уровнем доходов. Такое неравномерное распределение — одно из наиболее живучих проявлений гендерного неравенства, уточнили в МОТ. За пятнадцать лет время, ежедневно затрачиваемое женщинами на домашний труд, сократилось всего на 15 минут, а у мужчин выросло лишь на восемь минут. При таких темпах ликвидировать разрыв удастся не раньше 2228 года, то есть через 209 лет, констатируют в МОТ.

«Можно сказать, что женщины продолжают трудиться в две смены — на работе и дома. Это пагубно сказывается на их здоровье и самочувствии, вызывая бессонницу и нервозность», — отмечают в МОТ.

Мужчины со всем этим согласны, как показывают опросы, и что такая ситуация создает женщинам серьезные проблемы.

В то же время они по-прежнему не берут на себя положенную им долю неоплачиваемого труда, а службы социальной защиты во многих странах все еще строятся исходя из того, что женщины будут продолжать исполнять двойную функцию.

При этом, надо особо отметить, мужчины в мире, как правило, в среднем затрачивают больше времени на работу, приносящую доход, чем женщины.

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По общемировым показателям, женщины, у которых в семье нет детей младше 6 лет, в среднем проводят на работе 42,3 часа в неделю, в то время как мужчины — 46,1 часа.

Таким образом, гендерный разрыв в количестве часов, затрачиваемых на труд в целях заработка или дохода, составляет 3 часа 48 минут. При наличии малолетнего ребенка этот разрыв возрастает до 5 часов.

При нынешних темпах ликвидировать гендерный разрыв по затратам на домашний труд удастся не раньше 2228 года, то есть через 209 лет.

До тех пор, пока общественные устои вынуждают женщину брать на себя основной объем работы по уходу, а мужчину — тратить больше времени на работу в качестве кормильцев семьи, домашняя нагрузка на женщин, в том числе матерей, не снизится. А их участие в трудовой деятельности не станет более активным, считают специалисты Международной организации труда.

Для России актуальны все эти тенденции, подтверждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

И именно из-за того, что наши женщины тратят как минимум втрое больше времени, чем мужчины, на домашний труд, они выходят на пенсию на пять лет раньше представителей сильного пола.

Это правило было установлено в советские времена и сохранилось до сих пор. Кроме того, мужчины традиционно работают в России больше женщин и больше зарабатывают (в среднем — на 30 процентов).

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Многие мужчины работают на полторы-две ставки, чтобы обеспечить семью. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, когда женщина занимается уходом за ними и воспитанием.

«В любом случае, кому заниматься домашним хозяйством, а кому — зарабатывать деньги, дело каждой семьи. Она принимает решение, исходя из целесообразности, — считает Александр Сафонов. — И вводить какое-либо государственное регулирование в этом вопросе нельзя, это может разрушить институт семьи».

Кстати, в России у мужчин есть право брать декретный отпуск, но пользуются этой возможностью единицы — именно потому, что семейный совет чаще всего делегирует работу по воспитанию малыша женщине, уточняет Сафонов.

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