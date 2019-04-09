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06:30 (мск), источник: ТАСС

Детеныш пятнистого тюленя впервые родился в неволе в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Первый детеныш пятнистого тюленя (ларги) появился на свет в неволе в Приморском океанариуме. Аналогичные эксперименты в других научно-образовательных учреждениях, в том числе зарубежных, завершались гибелью животных. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Приморского океанариума.

Источник: Приморский океанариум

«Детеныш ларги родился в Приморском океанариуме 6 марта. Новорожденный получил имя Юпитер и стал во многом пионером: он первый представитель морских млекопитающих, появившийся на свет в Приморском океанариуме, и, главное, история Юпитера — это первый в мире случай зачатия, вынашивания, рождения и выхаживания детеныша ларги в искусственных условиях», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для того, чтобы эксперимент стал успешным, специалисты установили круглосуточные дежурства, а за состоянием беременной самки следили с помощью системы видеонаблюдения.

После рождения детеныш весил 9 кг, а уже через месяц — 37 кг. Как отмечается, выжить новорожденному удалось благодаря питательному материнскому молоку, также, как это обычно происходит в дикой природе. «Нам удалось создать условия для успешного ведения первой беременности самки ларги и выхаживания детеныша без необходимости искусственного вскармливания», — приводится в сообщении комментарий директора океанариума Сергея Логинова.

В океанариуме, помимо Юпитера, обитают еще четыре ларги. Исследования морских млекопитающих в Приморском океанариуме ведется с 2015 года.

Ларги — представители пятнистых тюленей, обитающие у дальневосточного побережья России, в северных водах Тихого океана от островов Японии до Аляски. В мире их насчитывается около 3500−4000 особей.

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