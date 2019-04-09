Детеныш пятнистого тюленя впервые родился в неволе в Приморском океанариуме
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Первый детеныш пятнистого тюленя (ларги) появился на свет в неволе в Приморском океанариуме. Аналогичные эксперименты в других
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Первый детеныш пятнистого тюленя (ларги) появился на свет в неволе в Приморском океанариуме. Аналогичные эксперименты в других
«Детеныш ларги родился в Приморском океанариуме 6 марта. Новорожденный получил имя Юпитер и стал во многом пионером: он первый представитель морских млекопитающих, появившийся на свет в Приморском океанариуме, и, главное, история Юпитера — это первый в мире случай зачатия, вынашивания, рождения и выхаживания детеныша ларги в искусственных условиях», — говорится в сообщении.
После рождения детеныш весил 9 кг, а уже через месяц — 37 кг. Как отмечается, выжить новорожденному удалось благодаря питательному материнскому молоку, также, как это обычно происходит в дикой природе. «Нам удалось создать условия для успешного ведения первой беременности самки ларги и выхаживания детеныша без необходимости искусственного вскармливания», — приводится в сообщении комментарий директора океанариума Сергея Логинова.
В океанариуме, помимо Юпитера, обитают еще четыре ларги. Исследования морских млекопитающих в Приморском океанариуме ведется с 2015 года.
Ларги — представители пятнистых тюленей, обитающие у дальневосточного побережья России, в северных водах Тихого океана от островов Японии до Аляски. В мире их насчитывается около 3500−4000 особей.