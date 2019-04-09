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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Новокузнецкие перевозчики отменяют льготы для пенсионеров из-за оскорблений

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Частные перевозчики с 11 апреля отменят льготы для проезда пенсионеров из-за участившихся оскорблений и проклятий в сторону водителей и кондукторов от пассажиров маршруток, сообщила на своей странице в соцсетях директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова.

Источник: РИА "Новости"

«Вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают в льготную категорию, чтобы мы могли их провозить за 11 рублей. Я сама удивляюсь тому, что наши пенсионеры на такое способны. В основном это нецензурная брань, проклятия в наш адрес, был случай, что кондуктору вызывали «скорую», — говорит в видеообращении Корюкова.

По ее словам, работники предприятия стали массово заявлять об увольнениях.

Евгения Корюкова отметила, что транспортники планируют обратиться в облсовет и к губернатору с просьбой разрешить возить льготников с возмещением расходов, уровняв их с муниципальными перевозчиками.

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Ранее сообщалось, что в июле 2017 года частные перевозчики планировали повысить стоимость проезда на 40%, но не смогли предоставить в мэрию экономическое обоснование своего решения, которое с них потребовал глава города Сергей Кузнецов. При этом некоторые из перевозчиков планировали снизить цены за проезд, но сделано этого не было.

В августе 2017 года одна из транспортных компаний Новокузнецка повысила на 25% стоимость проезда, что мэрия восприняла как «неуважением к городскому сообществу».

В октябре 2018 года губернатор Сергей Цивилев анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте. По его словам, износ автопарка составляет 85%, в связи с чем «придется повысить тарифы на перевозки, потому что кузбасские тарифы в 2−2,5 раза ниже в сравнении с соседними регионами».

В декабре региональная энергетическая компания Кузбасса утвердила повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 25% для граждан и на 150% для пенсионеров.

В феврале текущего года власти Кузбасса отменили проездные для школьников и студентов региона.

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