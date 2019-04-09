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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне стали меньше разводиться

Количество разводов в России снизилось на 3,7 процента. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Источник: Reuters

По данным аналитиков, с 2017 по 2018 год число зарегистрированных разводов сократилось на 589 тысяч. При этом число зарегистрированных браков также снизилось — на 923 тысячи (12 процентов).

Общий коэффициент брачности в 2018 году составил 6,3 процента. Отмечается, что это ниже показателя 2017 года на 11,3 процента. Коэффициент разводимости сократился на 4,8 процента. Так, в прошлом году было зафиксировано четыре случая развода на тысячу человек.

Сейчас общий коэффициент брачности находится на уровне 2000 года, а коэффициент разводимости — на уровне 1980 года.

В феврале заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что в 2018 году в России зарегистрировано 600 тысяч разводов. Она также добавила, что российские матери-одиночки — это уязвимая группа. По ее словам, в стране должны быть созданы условия для того, чтобы женщина захотела рожать и не боялась остаться одна без средств к существованию.

В конце прошлого года «Левада-центр» провел исследование, согласно которому каждый второй россиянин считает нормальным обыкновенное сожительство без росписи в ЗАГСе (47 процентов). Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить на этот вопрос об отношении к разводу.

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