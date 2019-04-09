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10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей», — сказал музыкант и добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

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На вопрос про его идеальный день исполнитель заявил, что во время гастролей постоянно оказывается в новых городах и радуется этому.

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При этом он отметил, что всегда с удовольствием просыпается в Москве.

Лобода отрицает близкую связь с 56-летним Линдеманном, с которым она познакомилась летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Когда в мае 2018 года у нее родилась дочь, издание Starhit со ссылкой на родственников звезды сообщало, что отцом ребенка является немецкий музыкант.

Через несколько месяцев после родов исполнительница была госпитализирована с подозрением на обструкцию почки. Тогда лидер Rammstein отложил съемки нового клипа и прилетел в Москву на выписку Лободы из больницы.

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