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12:55 (мск), источник: BFM.ru

Россиянам будут выдавать генетические паспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Источник: РИА "Новости"

Они могут появиться к 2025 году. Это должно помочь защитить граждан от биологических и химических угроз, следует из основ государственной политики в области биологической безопасности, одобренной главой государства.

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Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте 2019 года, передает РБК.

В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».

Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству. В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».

Судебно-медицинский паспорт сейчас — это набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека, поясняют эксперты.

«Обычно такие паспорта создаются для правонарушителей и для людей с опасными профессиями, пожарных и военных. То есть если человек совершит преступление, его будет легко найти и задержать, а если умрет в результате, к примеру, техногенной катастрофы — опознать», — отметили специалисты.

Для оформления генетического паспорта нужно взять у человека образец генетического материала (например, слюны). Обычно образцы берут в государственных лабораториях, аналогичные процедуры в платных клиниках, например тесты на отцовство, стоят около 5−6 тысяч рублей, рассказали эксперты.

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