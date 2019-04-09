Россиянам будут выдавать генетические паспорта
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Они могут появиться к 2025 году. Это должно помочь защитить граждан от биологических и химических угроз, следует из основ государственной политики в области биологической безопасности, одобренной главой государства.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал в марте 2019 года, передает РБК.
В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов:
Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству. В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».
Для оформления генетического паспорта нужно взять у человека образец генетического материала (например, слюны). Обычно образцы берут в государственных лабораториях, аналогичные процедуры в платных клиниках, например тесты на отцовство, стоят около 5−6 тысяч рублей, рассказали эксперты.