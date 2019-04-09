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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит настоящий поезд из «Гарри Поттера» (фото)

Их существует не менее трех.

С апреля в Шотландии начал работу настоящий «Хогвартс-экспресс» — поезд из серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

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В книгах Джоан Роулинг «Хогвартс-экспресс» отправляется из Лондона в 11 часов с платформы 93/4 вокзала «Кингс-Кросс». Вечером поезд прибывает на станцию Хогсмид возле Хогвартса — места учебы детей-волшебников.

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А вот в реальной жизни красочный паровоз ездит от Форт-Уильяма до городка Маллайг в Шотландии. Переполненный туристами поезд следует по живописному маршруту и красивейшему виадуку Гленфиннан. Самая короткая поездка длится 13 часов и обходится в 50 долларов с человека, но можно отправиться и в тур длительностью 2−3 или 5 дней.

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Это не единственный маршрут по мотивам «Гарри Поттера». Еще один действует в Северном Йоркшире. Здесь можно отправиться на станцию Гоутленд, где снимались железнодорожные сцены из первого фильма о волшебнике.

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В США тоже есть свой «Хогвартс-экспресс». Он возит туристов в Филадельфии с 2017 года.

Анна Лысенко

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