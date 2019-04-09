Как выглядит настоящий поезд из «Гарри Поттера» (фото)
Их существует не менее трех.
Их существует не менее трех.
С апреля в Шотландии начал работу настоящий «Хогвартс-экспресс» — поезд из серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.
В книгах Джоан Роулинг «Хогвартс-экспресс» отправляется из Лондона в 11 часов с платформы 93/4 вокзала «Кингс-Кросс». Вечером поезд прибывает на станцию Хогсмид возле Хогвартса — места учебы
А вот в реальной жизни красочный паровоз ездит от
Это не единственный маршрут по мотивам «Гарри Поттера». Еще один действует в Северном Йоркшире. Здесь можно отправиться на станцию Гоутленд, где снимались железнодорожные сцены из первого фильма о волшебнике.
В США тоже есть свой «Хогвартс-экспресс». Он возит туристов в Филадельфии с 2017 года.
Анна Лысенко
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