ООН собирается построить плавучий город будущего
То, что
То, что
Во время заседания круглого стола ООН группа строителей, инженеров и архитекторов представила концепцию плавучего мегаполиса. В прошлом подобные проекты выдвигались неоднократно, однако уровень технологического развития и невероятная стоимость предприятия делали их всего лишь красивыми фантазиями. Однако теперь стоит отбросить скептицизм: исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф заявил, что ООН поддержит и поддержит этот проект. Его поддержал генеральный директор компании Oceanix, занимающейся возведением плавучих конструкций — он подтвердил, что на этот раз это «не просто теории».
Команда считает, что проект города на воде позволит как решить проблему массовой нехватки доступного жилья, так и нивелировать угрозу в случае повышения уровня моря. Сам сооружения будут спроектированы так, чтобы эффективно противостоять всевозможным стихийным бедствиям, включая наводнения, цунами и ураганы 5 категории.
Концепция, известная как Oceanix City, была разработана известным архитектором Бьярке Ингелсом в сотрудничестве с Oceanix. Хотя проект все еще нуждается в финансировании, по сути он представляет собой набор инструментов для инвесторов, достаточно смелых, чтобы взяться за реализацию такой глобальной идеи.
Плавучий город будущего представляет собой набор гексагональных платформ, каждая из которых может вместить жилье для 300 жителей. Шестиугольники были выбраны в качестве основной формы за ее эстетическую красоту, устойчивость к механическим воздействиям и минимальному расходу материалов.
Дизайнеры условно называют группу из шести таких платформ «деревней». В настоящий момент проект города подразумевает 6 таких деревень, на которых суммарно будет проживать порядка 10 000 жителей.
Ингельс наиболее известен своими индивидуальными проектами, такими как общественный парк Суперкилен в Копенгагене или пара волнообразных башен в
Городская среда нового типа не подразумевает использование автомобилей. Там даже не будет мусоровозов — весь мусор будет подаваться на сортировочную станцию по пневматическим трубам для переработки и частичного повторного использования. Однако дизайнер упомянул о том, что возможно для такой среды лучше всего подойдут беспилотные машины будущего, и город может стать площадкой для экспериментов с новыми технологиями.
Разумеется, как и подавляющее большинство современных проектов, город в первую очередь сосредоточен на экологии, а если быть точным — на новой концепции «океанического земледелия», подразумевающей выращивание пищи над поверхностью воды. Кроме того, в плавучем городе будет налажена ловля рыбы и других морепродуктов. Отходы рыбного производства и жизнедеятельности морских существ с помощью аквапоники превратятся в удобрения для растений, а системы фильтрации будут превращать соленую воду в пресную. Таким образом, город на воде превращается в самостоятельную, практически автономную единицу, которая сможет поддерживать жизнь людей на приемлемом уровне даже во время стихийных бедствий.
Читайте также: