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12:00 (мск), источник: Популярная механика

ООН собирается построить плавучий город будущего

То, что когда-то выглядело как амбициозные и весьма спорные проекты по градоустройству, в ближайшем будущем может стать решением некоторых главных проблем современного общества.

6
фотографий
6
фотографий

Во время заседания круглого стола ООН группа строителей, инженеров и архитекторов представила концепцию плавучего мегаполиса. В прошлом подобные проекты выдвигались неоднократно, однако уровень технологического развития и невероятная стоимость предприятия делали их всего лишь красивыми фантазиями. Однако теперь стоит отбросить скептицизм: исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф заявил, что ООН поддержит и поддержит этот проект. Его поддержал генеральный директор компании Oceanix, занимающейся возведением плавучих конструкций — он подтвердил, что на этот раз это «не просто теории».

Источник: Oceanix

Команда считает, что проект города на воде позволит как решить проблему массовой нехватки доступного жилья, так и нивелировать угрозу в случае повышения уровня моря. Сам сооружения будут спроектированы так, чтобы эффективно противостоять всевозможным стихийным бедствиям, включая наводнения, цунами и ураганы 5 категории.

Источник: Oceanix

Концепция, известная как Oceanix City, была разработана известным архитектором Бьярке Ингелсом в сотрудничестве с Oceanix. Хотя проект все еще нуждается в финансировании, по сути он представляет собой набор инструментов для инвесторов, достаточно смелых, чтобы взяться за реализацию такой глобальной идеи.

Источник: Oceanix

Плавучий город будущего представляет собой набор гексагональных платформ, каждая из которых может вместить жилье для 300 жителей. Шестиугольники были выбраны в качестве основной формы за ее эстетическую красоту, устойчивость к механическим воздействиям и минимальному расходу материалов.

Источник: Oceanix

Дизайнеры условно называют группу из шести таких платформ «деревней». В настоящий момент проект города подразумевает 6 таких деревень, на которых суммарно будет проживать порядка 10 000 жителей.

Ингельс наиболее известен своими индивидуальными проектами, такими как общественный парк Суперкилен в Копенгагене или пара волнообразных башен в Нью-Йорке. В интервью Business Insider он заявил, что проектирование целого города дает ему возможность расширить свое видение.

Источник: Oceanix

Городская среда нового типа не подразумевает использование автомобилей. Там даже не будет мусоровозов — весь мусор будет подаваться на сортировочную станцию по пневматическим трубам для переработки и частичного повторного использования. Однако дизайнер упомянул о том, что возможно для такой среды лучше всего подойдут беспилотные машины будущего, и город может стать площадкой для экспериментов с новыми технологиями.

Источник: Oceanix

Разумеется, как и подавляющее большинство современных проектов, город в первую очередь сосредоточен на экологии, а если быть точным — на новой концепции «океанического земледелия», подразумевающей выращивание пищи над поверхностью воды. Кроме того, в плавучем городе будет налажена ловля рыбы и других морепродуктов. Отходы рыбного производства и жизнедеятельности морских существ с помощью аквапоники превратятся в удобрения для растений, а системы фильтрации будут превращать соленую воду в пресную. Таким образом, город на воде превращается в самостоятельную, практически автономную единицу, которая сможет поддерживать жизнь людей на приемлемом уровне даже во время стихийных бедствий.

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