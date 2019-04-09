Снимки ковбоев-афроамериканцев победили в престижном конкурсе (фото)
Они ломают стереотипы.
Они ломают стереотипы.
Американский фотограф Рори Дойл победил в престижном международном конкурсе ZEISS c очень экспрессивной серией фотографий «Delta Hill Riders», посвященной культуре
Как заявило жюри, представляя победителя, фотохудожник ломает стереотипы и помогает избавляться от предубеждений. В общественном сознании до сих пор доминирует представление о ковбоях образца «короля вестернов» Джона Уэйна.
Дойл начал документировать жизнь этих сообществ в 2017 году. Своим проектом он хочет привлечь к ним внимание общественности.
На конкурс ZEISS подали работы фотографы из 150 стран. Жюри просмотрело около 58 тысяч снимков.
Анна Лысенко
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