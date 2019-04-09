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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимки ковбоев-афроамериканцев победили в престижном конкурсе (фото)

Они ломают стереотипы.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Американский фотограф Рори Дойл победил в престижном международном конкурсе ZEISS c очень экспрессивной серией фотографий «Delta Hill Riders», посвященной культуре ковбоев-афроамериканцев и ковбоев-девушек.

Как заявило жюри, представляя победителя, фотохудожник ломает стереотипы и помогает избавляться от предубеждений. В общественном сознании до сих пор доминирует представление о ковбоях образца «короля вестернов» Джона Уэйна.

Дойл начал документировать жизнь этих сообществ в 2017 году. Своим проектом он хочет привлечь к ним внимание общественности.

На конкурс ZEISS подали работы фотографы из 150 стран. Жюри просмотрело около 58 тысяч снимков.

Анна Лысенко

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