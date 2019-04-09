Россиян ждут генетические паспорта. Что это такое и зачем они нужны?
Еще в марте президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о создании генетических паспортов для россиян. Разбираемся, что это такое и как они работают в разных странах мира.
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К 2025 году в России могут появиться генетические паспорта. Об их создании говорится в подписанном в марте этого года президентском указе«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности».
Новые документы должны будут защитить граждан России от биологических и химических угроз.
В указе говорится о необходимости «генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирования генетического профиля населения» и о создании «условий для развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».
Документ также предусматривает создание национального банка сывороток крови и разработку системы мониторинга инфекционных заболеваний в России.
Как именно будет осуществляться генетическая паспортизация и какими будут эти паспорта, в указе не уточняется.
В феврале этого года о генетических паспортах для россиян говорили на мероприятии в бизнес-школеСколково.
Тогда шла речь о создании генетического профиля, позволяющего определить предрасположенность человека к тем или иным болезням и в перспективе снизить риск развития этих болезней.
Например, генетический паспорт ДНК любой человек может сделать уже сейчас, обратившись в фирмы, занимающиеся анализом ДНК. В них обещают изучить личный геном и на основании него составить уникальный документ. Уникальный потому, что ДНК человека так же неповторима, как и его отпечатки пальцев. Цена вопроса — в районе 5−6 тысяч рублей.
Для чего это нужно?
Поскольку в указе детально не уточняется, что имеется в виду под понятием «генетический паспорт», Русская служба Би-би-си попросила порассуждать об этом ученых-генетиков.
«Мне понятно, что речи не может быть о полном прочтении или, как мы говорим, секвенировании генома. Прочесть геномы ста с лишним миллионов человек — задача не слишком реальная. В фундаментальном плане это было бы интересно, но речь не об этом. Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям», — считает сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус.
Похожего мнения придерживается и руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
«Генетический паспорт — это по сути электронная база данных каждого человека, это база ДНК-данных, в которой отражены уникальные генетические особенности человека, его предрасположенность к каким-то заболеваниям или его способность передавать эти болезни потомству», — говорит он.
«Существующий подход “precision medicine” (Точная медицина — инновационный подход в системе здравоохранения, при котором профилактика и лечение заболеваний подбирается главным образом по генетической информации), который был введен в свое время в США, подразумевает, что у каждого человека будет свой генетический паспорт. Но пока возможность предсказывать предрасположенность к частым заболеваниям невелика, а вот предрасположенность к генным заболеваниям — да, пожалуйста», — объясняет Баранов.
Мировая практика
Источник:GETTY IMAGES
В ряде стран мира уже выдают генетические паспорта.
Из ближайших соседей России эту практику внедряет у себя Белоруссия. Там в республиканском центре геномных биотехнологий проводят тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому, выявляют генетические причины невынашивания беременности.
В Эстонии с 2018 года в рамках совместного проекта Эстонского генного хранилища Тартуского университета, Института развития здоровья и министерства социальных дел собираются генетические пробы 100 тысяч людей и на их основе составляются индивидуальные генетические карты.
Довольно солидную историю имеет практика создания и хранения ДНК-профилей. Эти базы данных широко применяются в криминалистике, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Японии, Китае и ряде других стран.
Самый большой банк данных ДНК в мире — это национальная база Великобритании «NDNAD», работы по созданию которой начались в 1995 году. За первые 20 лет работы удалось собрать почти 6 млн проб. В этой базе данных хранятся ДНК-профили и осужденных за различные преступления, и подозреваемых.
В США существует национальная база данных по генетической информации.
В базе данных Исландии содержатся генотипы всего населения страны (около 300 тысяч человек).
В России в 2008 году был принят закон «О государственной геномной регистрации». В соответствии с ним создана федеральная база данных ДНК с данными осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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