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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль посоветовал журналистам не подслушивать Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать содержание разговора Владимира Путина с актером Евгением Мироновым о судьбе режиссера Кирилла Серебренникова.

Источник: Reuters

«Я только воспроизведу слова своего руководителя и скажу: не надо подслушивать», — сказал господин Песков.

Его просили прокомментировать публикацию в Facebook, в которой корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал о разговоре господина Путина с господином Мироновым.

Напомним, вчера, 8 апреля, Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде фигурантов уголовного дела о хищении средств Минкульта, выделенных на проект «Платформа», — режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего сотрудника Министерства культуры России Софью Апфельбаум. Господин Серебренников сказал, что рассчитывает доказать суду свою невиновность, а пока будет гулять и посещать театры.

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