Кремль посоветовал журналистам не подслушивать Путина

«Я только воспроизведу слова своего руководителя и скажу: не надо подслушивать», — сказал господин Песков.
Его просили прокомментировать публикацию в Facebook, в которой корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал о разговоре господина Путина с господином Мироновым.
Напомним, вчера, 8 апреля, Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде фигурантов уголовного дела о хищении средств Минкульта, выделенных на проект «Платформа», — режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего сотрудника Министерства культуры России Софью Апфельбаум. Господин Серебренников сказал, что рассчитывает доказать суду свою невиновность, а пока будет гулять и посещать театры.