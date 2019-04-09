Американская компания шьет игрушки по детским рисункам (фото)
Никогда еще плюшевые игрушки не были так идеальны.
Никогда еще плюшевые игрушки не были так идеальны.
Детские рисунки с безумными монстрами или корявыми принцессами обычно бережно хранятся родителями на протяжении всей жизни. Американец Алекс Фурманский, чья младшая сестренка Мишель тоже очень любила рисовать, в 2013 году пришла в голову гениальная идея.
Алекс основал компанию под названием Budsies, которая начала создавать мягкие плюшевые игрушки на основе детских рисунков.
Сейчас его компания стала очень популярной. Дизайнеры, которые трудятся над эксклюзивными игрушками, уже создали несколько тысяч самых разных монстров и других невероятных персонажей по мотивам детской фантазии.
В Budsies также обращаются взрослые художники и иллюстраторы, которые хотят материализовать придуманных ими персонажей.
Екатерина Гура