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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американская компания шьет игрушки по детским рисункам (фото)

Никогда еще плюшевые игрушки не были так идеальны.

Детские рисунки с безумными монстрами или корявыми принцессами обычно бережно хранятся родителями на протяжении всей жизни. Американец Алекс Фурманский, чья младшая сестренка Мишель тоже очень любила рисовать, в 2013 году пришла в голову гениальная идея.

Он решил сделать так, чтобы детские рисунки точно остались в памяти надолго.

Алекс основал компанию под названием Budsies, которая начала создавать мягкие плюшевые игрушки на основе детских рисунков.

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Сейчас его компания стала очень популярной. Дизайнеры, которые трудятся над эксклюзивными игрушками, уже создали несколько тысяч самых разных монстров и других невероятных персонажей по мотивам детской фантазии.

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В Budsies также обращаются взрослые художники и иллюстраторы, которые хотят материализовать придуманных ими персонажей.

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Екатерина Гура

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