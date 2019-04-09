Китаянка в подвенечном платье испортила свадьбу экс-бойфренда (видео)
Неловко получилось.
Неловко получилось.
В соцсетях в начале апреля стало популярным видео с настоящей драмой на китайской свадьбе. Сначала ролик появился на местном аналоге Twitter под названием Weibo, а затем перекочевал в другие соцсети и западные СМИ.
Во время свадьбы в зал ворвалась бывшая девушка жениха, одетая в подвенечное белое платье. Упав перед ним на колени, она стала просить прощения и умоляла дать ей второй шанс.
Судя по видео, мужчина был крайне растерян, а его новоиспеченная жена и вовсе в ярости покинула место событий.
К сожалению, чем закончилась эта история — неизвестно, но женщины в комментариях под видео отмечают, что такая ситуация — это их самый страшный кошмар наяву.