Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Партия Меркель обратилась к Зеленскому с главным вопросом
В России неожиданно начали выдавать номера нового формата
В эпидемиях гриппа обвинили пищевую добавку
Зеленский рассказал, о чем хочет спросить Путина
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
"Сделка века" : у России попросили помощи
Экстренное заявление МИД РФ о выборах на Украине
«Как для бомжей»: иностранный хоккеист впечатлен жизнью в РФ
Кинуть не удалось: итог суда Фролова и Началовой
Поставлен рекорд по хищению денег у россиян - Чайка
Гимнастка сломала обе ноги во время трюка - видео
Бузова в платье принцессы разочаровала фанатов
Инна Чурикова появилась на балу в элегантном бархатном платье
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Фоторепортажи
16Выборы президента Украины
12В Москве простились с Юлией Началовой
17:49 (мск), источник: Esquire

В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Хёрста

Впервые статую показали на венецианской биеннале в 2017 году в рамках экспозиции The Unbelievable. Но из-за ее размеров пришлось заменить оригинал копией из смолы.

В отеле Palms Casino Resort в Лас-Вегасе установили 18-метровую скульптуру британского современного художника Дэмиена Хёрста — обезглавленного демона. Официальное название арт-объекта — «Демон с чашей».

Во время загрузки произошла ошибка.

18-метровый демон был частью экспозиции The Unbelievable, которую Хёрст представил на биеннале современного искусства в Венеции в 2017 году. Всего в нее вошли около 200 произведений искусства, которые будто бы подняли со дна моря. «Демон с чашей» оказался слишком огромным для этой выставки, поэтому пришлось сделать точную копию скульптуры из смолы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Хёрст оформил для отеля Palms Casino Resort бар и арт-номера, продумав дизайн в морском стиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость демона оценивается в $14 миллионов.

Читайте также

 Эдуард Артемьев: «Последний раз я удивлялся в 1979 году — когда слушал опер
В Екатеринбурге протестующие против строительства храма выстроились живым к
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
Орешкин не смог ответить на профильный вопрос и удивил Путина
ЦБ: текущая экономическая ситуация в стране близка к равновесию
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Миллиардер обналичил 10 млн долларов, посмотрел на них и вернул
За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь
Филипп Киркоров встал за кассу в «Макдоналдсе»
Спорт
«Ливерпуль» убьет «Порту» и первая встреча «Тоттенхэма» и «Сити» Во вторник три из четырех английских клубов сыграют в ЛЧ. Будет жарко
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
В России неожиданно начали выдавать номера нового образца Оказывается, уже сейчас байкеры могут заказать компактные номера на свои мотоциклы, а владельцы праворульных «японцев» — новые двухстрочные госзнаки
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
У Деда Мороза будет новый дом
Дети
Сын Дмитрия Хворостовского вырос настоящим красавцем В сети отметили, что подросток сильно изменился за год
Леди
Анна Семенович снялась в фотосессии в плаще на голое тело Певица показала откровенный образ.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь