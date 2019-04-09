В Лас-Вегасе установили 18-метрового демона Дэмиена Хёрста
Впервые статую показали на венецианской биеннале в 2017 году в рамках экспозиции The Unbelievable. Но
Впервые статую показали на венецианской биеннале в 2017 году в рамках экспозиции The Unbelievable. Но
В отеле Palms Casino Resort в
18-метровый демон был частью экспозиции The Unbelievable, которую Хёрст представил на биеннале современного искусства в Венеции в 2017 году. Всего в нее вошли около 200 произведений искусства, которые будто бы подняли со дна моря. «Демон с чашей» оказался слишком огромным для этой выставки, поэтому пришлось сделать точную копию скульптуры из смолы.
Также Хёрст оформил для отеля Palms Casino Resort бар и
Стоимость демона оценивается в $14 миллионов.
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