Переменный ток помог омолодить память пожилым
Правда, пока только на 50 минут.
Правда, пока только на 50 минут.
Нейробиологи из Бостонского университета показали, что кратковременную рабочую память пожилых людей можно сделать такой же эффективной, как у молодых. Для этого ученые неинвазивно стимулировали мозг электрическим током. Память подопытных стала работать лучше как минимум в течение 50 минут после отключения электричества.
Кратковременная рабочая память похожа на оперативную память компьютера. Мы пользуемся ею тогда, когда, например, решаем математическую задачу, запоминаем продиктованный нам адрес или просто поддерживаем разговор.
Человек применяет записанную в кратковременной рабочей памяти информацию до тех пор, пока та ему нужна, а потом либо «стирает» ее, либо переводит в долговременную. Таким образом, этот тип памяти наиболее важен с точки зрения как повседневной жизни, так и для решения самых разных задач. Но, к сожалению, с возрастом эффективность рабочей памяти снижается.
В новой работе ученые придумали, как стимулировать эффективность кратковременной рабочей памяти без помощи лекарств. Они установили, что именно происходит в коре головного мозга, когда рабочая память начинает ухудшаться.
Для этого исследователи провели ряд экспериментов с молодыми (42 человека в возрасте от 20 до 29 лет) и пожилыми людьми (42 человека в возрасте от 60 до 76 лет). Всем испытуемым давали простое задание на запоминание: сперва им показывали изображение, а через 3 секунды показывали его снова — либо же заменяли другим. Участники эксперимента должны были сказать, какое изображение им показали во второй раз — то же или новое. За мозговой деятельностью всех испытуемых ученые следили при помощи электроэнцефалограммы.
В этом случае, в частности, нейроны префронтальной коры взаимодействуют с нейронами височной зоны. У молодых людей это взаимодействие выражено намного ярче.
Чтобы заставить клетки мозга активнее «общаться» друг с другом, исследователи воздействовали на участников эксперимента при помощи переменного тока. Его частоту авторы работы синхронизировали с индивидуальными ритмами головного мозга конкретного человека. Действие тока испытуемые ощущали как небольшое покалывание кожи головы в течение первых 30 секунд эксперимента. Сама стимуляция длилась 25 минут, после чего и молодые, и пожилые участники снова выполняли задания на проверку рабочей памяти. При этом молодые испытуемые считали, что их мозг стимулируют в той же степени, что и мозг пожилых «коллег»: на их головы надевали специальные шапочки с электродами, однако ток в них не подавали.
В итоге результаты группы пожилых испытуемых после стимуляции приблизились к результатам группы молодых людей: 90% правильных ответов против 80% до стимуляции. Причем повторные задания спустя 50 минут после подачи тока пожилые участники
Авторы работы планируют довести результаты до разработки метода коррекции рабочей памяти, который можно было бы использовать и при различных патологиях, и для борьбы с возрастными изменениями мозга.