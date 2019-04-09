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18:30 (мск), источник: Чердак

Переменный ток помог омолодить память пожилым

Правда, пока только на 50 минут.

Источник: TheDigitalArtist/СС0

Нейробиологи из Бостонского университета показали, что кратковременную рабочую память пожилых людей можно сделать такой же эффективной, как у молодых. Для этого ученые неинвазивно стимулировали мозг электрическим током. Память подопытных стала работать лучше как минимум в течение 50 минут после отключения электричества.

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Кратковременная рабочая память похожа на оперативную память компьютера. Мы пользуемся ею тогда, когда, например, решаем математическую задачу, запоминаем продиктованный нам адрес или просто поддерживаем разговор.

Человек применяет записанную в кратковременной рабочей памяти информацию до тех пор, пока та ему нужна, а потом либо «стирает» ее, либо переводит в долговременную. Таким образом, этот тип памяти наиболее важен с точки зрения как повседневной жизни, так и для решения самых разных задач. Но, к сожалению, с возрастом эффективность рабочей памяти снижается.

В новой работе ученые придумали, как стимулировать эффективность кратковременной рабочей памяти без помощи лекарств. Они установили, что именно происходит в коре головного мозга, когда рабочая память начинает ухудшаться.

Для этого исследователи провели ряд экспериментов с молодыми (42 человека в возрасте от 20 до 29 лет) и пожилыми людьми (42 человека в возрасте от 60 до 76 лет). Всем испытуемым давали простое задание на запоминание: сперва им показывали изображение, а через 3 секунды показывали его снова — либо же заменяли другим. Участники эксперимента должны были сказать, какое изображение им показали во второй раз — то же или новое. За мозговой деятельностью всех испытуемых ученые следили при помощи электроэнцефалограммы.

Оказалось, что главное различие между тем, что происходит в мозге молодого и пожилого человека в момент узнавания изображения, состоит в уровне синхронизации между зонами коры головного мозга.

В этом случае, в частности, нейроны префронтальной коры взаимодействуют с нейронами височной зоны. У молодых людей это взаимодействие выражено намного ярче.

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Чтобы заставить клетки мозга активнее «общаться» друг с другом, исследователи воздействовали на участников эксперимента при помощи переменного тока. Его частоту авторы работы синхронизировали с индивидуальными ритмами головного мозга конкретного человека. Действие тока испытуемые ощущали как небольшое покалывание кожи головы в течение первых 30 секунд эксперимента. Сама стимуляция длилась 25 минут, после чего и молодые, и пожилые участники снова выполняли задания на проверку рабочей памяти. При этом молодые испытуемые считали, что их мозг стимулируют в той же степени, что и мозг пожилых «коллег»: на их головы надевали специальные шапочки с электродами, однако ток в них не подавали.

В итоге результаты группы пожилых испытуемых после стимуляции приблизились к результатам группы молодых людей: 90% правильных ответов против 80% до стимуляции. Причем повторные задания спустя 50 минут после подачи тока пожилые участники по-прежнему выполняли хорошо. Ученые предполагают, что эффект мог сохраняться и гораздо дольше, но в эксперименте это не проверяли.

Авторы работы планируют довести результаты до разработки метода коррекции рабочей памяти, который можно было бы использовать и при различных патологиях, и для борьбы с возрастными изменениями мозга.

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