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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья прославила умершего родственника, написав самый честный некролог

Сложно не рассмеяться.

63-летний американский рабочий из Айовы Тим Шрандт скончался от рака в начале апреля, но сразу после своей смерти мужчина стал настоящей суперзвездой. А все благодаря его остроумным родственникам, которые написали очень неожиданный некролог.

Большой рассказ о Тиме был опубликован на портале местной службы ритуальных услуг, но за считанные дни он перекочевал в соцсети, а оттуда — в различные СМИ. Некролог начинался вполне стандартно и сообщал, где и когда состоятся похороны Шрандта. Но дальше рассказ становился интересней.

Родственники сообщили, что Тим давно был готов встретиться с Богом, но они не уверены, что Бог готов встретиться с ним. Ведь, по словам родни, умерший не был образцом покорности, воспитанности и любви к ближнему.

Если вы сомневаетесь, встречали ли его, значит, не встречали — иначе бы запомнили. А у тех, кто встречался с ним, мы искренне просим прощения, потому что он наверняка вас обидел.
Цитата из некролога
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Дальше родственники коротко описали несносный характер Шрандта. Еще в детстве он «превращал младших братьев и сестер в своих рабов», дрался с монахиней в школе, издевался над солдатами в армии, а большинство своих коллег по работе называл «кучкой идиотов».

По словам семьи, Тима не интересовали личные границы других людей и правила приличия. Родственники также отметили, что Шрандт не проиграл битву с раком: тот умер вместе с ним, а значит, в сражении была ничья.

В заключении некролога родственники сурового американца попросили всех поддержать местного производителя пива, ведь, в связи с потерей главного клиента, дела у них могут пойти плохо.

Екатерина Гура

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