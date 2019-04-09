Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул
Ученые не знают, почему.
Ученые не знают, почему.
В образцах крови более чем 40 белых акул, живущих у побережья ЮАР, биологи обнаружили высокое содержание мышьяка, ртути, меди и других ядовитых элементов. Вероятно, они попадают в организм животных вместе с рыбой, которой те питаются.
Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье. Они могут нарушать работу ферментов, вызывать массовую гибель нервных клеток, разрушать иммунную систему и увеличивать окислительный стресс организма. Это несет опасность всем составляющим пищевой цепи, при этом в наибольшей степени токсины угрожают организмам у ее вершины. Для экосистемы прибрежных вод ЮАР это белые акулы (Carcharodon carcharias).
Как правило, ученые следят за содержанием токсичных веществ в промысловых видах рыб, поскольку это напрямую касается здоровья людей, которые их едят. Однако в отношении других организмов таких исследований раньше никто не проводил. Морские биологи из США и ЮАР решили сделать это впервые.
Они исследовали образцы крови 43 акул, которых вылавливали в нескольких бухтах у берегов Африки в 2012 году. При этом каждое животное измеряли, взвешивали, определяли пол, а потом отпускали. Кровь исследовали под микроскопом, чтобы определить количество кровяных телец в каждом мазке, а также выделили плазму и отправили ее на химический анализ в лабораторию в Кейптауне.
Также ученые не обнаружили корреляции между содержанием тяжелых металлов, полом или размером тела животных.
Тем не менее анализы не показывали
Результаты ученых говорят еще об одном: если у акул в крови настолько большое содержание вредных элементов, это значит, что они едят рыбу, также отравленную этими металлами. А такую рыбу могут есть и люди. Поэтому авторы работы призывают задуматься о том, почему вообще эти вредные вещества попадают в экосистемы.