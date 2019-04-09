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20:05 (мск), источник: Чердак

Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул

Ученые не знают, почему.

Источник: PIRO4D/СС0

В образцах крови более чем 40 белых акул, живущих у побережья ЮАР, биологи обнаружили высокое содержание мышьяка, ртути, меди и других ядовитых элементов. Вероятно, они попадают в организм животных вместе с рыбой, которой те питаются.

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Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье. Они могут нарушать работу ферментов, вызывать массовую гибель нервных клеток, разрушать иммунную систему и увеличивать окислительный стресс организма. Это несет опасность всем составляющим пищевой цепи, при этом в наибольшей степени токсины угрожают организмам у ее вершины. Для экосистемы прибрежных вод ЮАР это белые акулы (Carcharodon carcharias).

Как правило, ученые следят за содержанием токсичных веществ в промысловых видах рыб, поскольку это напрямую касается здоровья людей, которые их едят. Однако в отношении других организмов таких исследований раньше никто не проводил. Морские биологи из США и ЮАР решили сделать это впервые.

Они исследовали образцы крови 43 акул, которых вылавливали в нескольких бухтах у берегов Африки в 2012 году. При этом каждое животное измеряли, взвешивали, определяли пол, а потом отпускали. Кровь исследовали под микроскопом, чтобы определить количество кровяных телец в каждом мазке, а также выделили плазму и отправили ее на химический анализ в лабораторию в Кейптауне.

В результате биологи обнаружили в крови акул 14 химических элементов, включая хром, марганец, ртуть, свинец, мышьяк и так далее. Концентрация всех металлов, кроме меди, не была связана с физическим состоянием акул.

Также ученые не обнаружили корреляции между содержанием тяжелых металлов, полом или размером тела животных.

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Тем не менее анализы не показывали каких-либо признаков нездоровья акул. Уровень кровяных телец в их крови был в норме, и отрицательной корреляции с уровнем токсичных элементов ученые не наблюдали. Это говорит о том, что, скорее всего, все эти элементы акулам не вредят. Ученые пока не понимают, почему это происходит, но, по-видимому, у них есть некий защитный механизм, который смягчает вредное воздействие токсинов.

Результаты ученых говорят еще об одном: если у акул в крови настолько большое содержание вредных элементов, это значит, что они едят рыбу, также отравленную этими металлами. А такую рыбу могут есть и люди. Поэтому авторы работы призывают задуматься о том, почему вообще эти вредные вещества попадают в экосистемы.

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