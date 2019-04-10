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13:06 (мск), источник: N + 1

Доисторического родственника морских огурцов назвали в честь Ктулху

Из-за множества щупалец новый организм назвали в честь чудовища из произведений Говарда Лавкрафта.

Источник: Elissa Martin / Yale Peabody Museum of Natural History

Британские палеонтологи обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки древнего родственника морских беспозвоночных животных из класса голотурий (морских огурцов). Из-за множества щупалец новый организм назвали Sollasina cthulhu, в честь чудовища из произведений Говарда Лавкрафта. Статья опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

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Несмотря на постоянные находки останков новых вымерших живых форм, палеонтологическая летопись во многих случаях остается фрагментарной. В частности, неизвестны промежуточные варианты строения тела для многих сестринских клад. Успехи молекулярной биологии, которые значительно продвинули понимание филогенетических отношений между крупными группами организмов, также зачастую позволяют разобраться в деталях эволюции отдельных черт.

Ярким примером подобной ситуации является подтип иглокожих эхинозои, куда входят голотурии и морские ежи. Несмотря на родственность этих групп, их строение разительно отличается, причем эта разница прослеживается и у ископаемых предков современных организмов.

Существуют некоторые окаменелости, которые можно было бы отнести к промежуточным организмам, но их точное положение на филогенетическом дереве неизвестно, что не позволяет сделать однозначных выводов о эволюции строения тела и природе общего предка.

В работе под руководством Имрана Рахмана (Imran Rahman) из Оксфордского музея естественной истории описывается новый вид иглокожего из силурийских отложений графства Херефордшир (Великобритания). Палеонтологи датируют этот древний организм размером около трех сантиметров примерно 430 миллионами лет.

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Животное получило названием Sollasina cthulhu (в честь Ктулху) из-за большого количества щупалец. Его внешний вид восстановлен при помощи метода томографии, который предполагает послойное разрушение останков с фотографированием срезов и последующим восстановлением трехмерной модели в компьютере. Авторы считают, что этот морской вид обитал на дне и охотился на мелкую добычу при помощи щупалец, которые также мог использовать для передвижения.

«Sollasina принадлежит к вымершей группе офиоцистиоид, а новые данные представляют первую информацию об их внутреннем строении, — комментирует Рахман. — Удалось увидеть внутренние кольцеобразные структуры, которые никогда раньше не описывались для данной группы организмов. Мы интерпретируем их как первые известные останки воднососудистой системы офиоцистиоид».

Офиоцистиоиды — это вымершая группа иглокожих, для которых характерны черты как морских ежей, так и голотурий: у них сложное строение ротового аппарата, длинные покрытые чешуей щупальца, а также имеется скелет, состоящий либо из крупных пластин, либо уменьшенный до небольших иголок.

Проведенный учеными детальный морфологический анализ подтвердил положение офиоцистиоид в качестве стем-группы голотурий, то есть объединения всех вымерших форм в данной группе, кроме потомков общего предка ныне живущих видов.

Авторы надеются, что подобные находки позволят в подробностях разобраться в эволюции данных групп животных.

Тимур Кешелава

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