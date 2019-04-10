Доисторического родственника морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки древнего родственника морских беспозвоночных животных из класса голотурий (морских огурцов).
Несмотря на постоянные находки останков новых вымерших живых форм, палеонтологическая летопись во многих случаях остается фрагментарной. В частности, неизвестны промежуточные варианты строения тела для многих сестринских клад. Успехи молекулярной биологии, которые значительно продвинули понимание филогенетических отношений между крупными группами организмов, также зачастую позволяют разобраться в деталях эволюции отдельных черт.
Ярким примером подобной ситуации является подтип иглокожих эхинозои, куда входят голотурии и морские ежи. Несмотря на родственность этих групп, их строение разительно отличается, причем эта разница прослеживается и у ископаемых предков современных организмов.
В работе под руководством Имрана Рахмана (Imran Rahman) из Оксфордского музея естественной истории описывается новый вид иглокожего из силурийских отложений графства Херефордшир (Великобритания). Палеонтологи датируют этот древний организм размером около трех сантиметров примерно 430 миллионами лет.
Животное получило названием Sollasina cthulhu (в честь Ктулху)
«Sollasina принадлежит к вымершей группе офиоцистиоид, а новые данные представляют первую информацию об их внутреннем строении, — комментирует Рахман. — Удалось увидеть внутренние кольцеобразные структуры, которые никогда раньше не описывались для данной группы организмов. Мы интерпретируем их как первые известные останки воднососудистой системы офиоцистиоид».
Офиоцистиоиды — это вымершая группа иглокожих, для которых характерны черты как морских ежей, так и голотурий: у них сложное строение ротового аппарата, длинные покрытые чешуей щупальца, а также имеется скелет, состоящий либо из крупных пластин, либо уменьшенный до небольших иголок.
Авторы надеются, что подобные находки позволят в подробностях разобраться в эволюции данных групп животных.
Тимур Кешелава