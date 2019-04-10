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04:01 (мск), источник: Известия

Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам

Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников.

Источник: Известия

Сейчас уполномоченные сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут открывать дела за пределами годичной давности. Однако принято решение увеличить этот срок до двух лет — соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Министерство юстиции.

Как сообщили «Известиям» в аппарате правительства, изменения направлены «на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений».

В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов. Суды при этом рассмотрели 1,5 тыс. «коллекторских» дел и выписали постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей. После изменения законодательства количество дел может вырасти, считают эксперты.

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