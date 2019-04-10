Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Российское авто за $400 000: фото первого экземпляра
Марина Александрова показала подросших сына и дочь (фото)
Билан и другие знаменитости, которые работали, несмотря на боль
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Беременность спасла женщине жизнь
Альбина Джанабаева показала детский снимок из личного альбома
В Москве девушка пошла в ванную со смартфоном и умерла
Садальский рассказал о причинах ненависти к Собчак
Как сложилась жизнь актрис, которые уводили мужей - подробности
Известно имя супруга матери 5-х детей Порошиной
Билан и другие знаменитости, которые работали, несмотря на боль
Как ухаживать за кожей в период менопаузы
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
07:32 (мск), источник: Российская газета

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 18% 753 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Уже сегодня сильный мокрый снег пройдет в Карелии и Архангельской области. Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду — на Таймыре, а в четверг — в Туруханском районе.

До Забайкалья и Иркутской области дойдет уже только ветер с сильными порывами. Впрочем, в Якутии не исключен снег. Но здесь и температура соответствующая — в регионе прогнозируются 20-градусные морозы.

Читайте также
Какой будет погода летом 2019 года?

Кажется, что от центральных районов Европейской территории страны все эти метели далеко. Но как бы не так! В выходные снег возможен даже в Москве. К выходным температура в столице понизится, и ночи будут морозными. Так что в субботу и воскресенье в ночные, и даже дневные часы, возможен снег с дождем, свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра.

В среду в столице еще тепло — 11−13 градусов. Но погода будет неблагоприятной с дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду. В ночь на пятницу на окраине столицы температура уже может опуститься до 0 градусов, а в Подмосковье до -2 градусов. В субботу и воскресенье морозы возможны до -4 градусов. А днем 9 градусов тепла.

В начале недели снова придет тепло и воздух прогреется до 14 градусов. Теплее всего в стране — на юге Приволжского округа и в Южном округе. В Самарской и Саратовской областях температура до 19 градусов тепла. Но к выходным здесь похолодает до 10 градусов. А на юге уже 20 градусов, но весеннее тепло омрачено дождями.

Читайте также
Ученые рассказали, как быстро тает лед в российской Арктике

В уральские регионы к выходным придет похолодание. А вот в Сибири, напротив, потеплеет. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае днем 5−10, а к выходным температура поднимется до 8−13 градусов.

Та же ситуация на Байкале. В Забайкалье, Бурятии, Иркутской области до сих пор до 10−13 градусов мороза по ночам, днем всего 2−7 градусов. Но в выходные днем воздух станет прогреваться уже до 11 градусов.

Читайте также

«Погода 24»: Метели возвращаются
Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
 Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы
На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Минтранс заподозрил обман при ремонте дорог по всей стране
За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь
Миллиардер обналичил 10 млн долларов, посмотрел на них и вернул
Спорт
«Кокорин взял стул. Он хотел присесть» Свидетели начали давать показания по скандальному делу российских футболистов
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
«Cамая дешёвая иномарка» выходит из «экспортной комы» Марка Ravon возобновила экспортную программу: поставки машин из Узбекистана уже ведутся казахстанским и белорусским дилерам
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Как реставрируют здание «Зенит» возле «Юго-Западной»: фото
15 фото до и после уборки на улице
Городские легенды и призраки Южного Кавказа
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
Дети
Сын Дмитрия Хворостовского вырос настоящим красавцем В сети отметили, что подросток сильно изменился за год
Леди
Анна Семенович снялась в фотосессии в плаще на голое тело Певица показала откровенный образ.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь