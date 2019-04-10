Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

Уже сегодня сильный мокрый снег пройдет в Карелии и Архангельской области. Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду — на Таймыре, а в четверг — в Туруханском районе.
До Забайкалья и Иркутской области дойдет уже только ветер с сильными порывами. Впрочем, в Якутии не исключен снег. Но здесь и температура соответствующая — в регионе прогнозируются 20-градусные морозы.
Кажется, что от центральных районов Европейской территории страны все эти метели далеко. Но как бы не так! В выходные снег возможен даже в Москве. К выходным температура в столице понизится, и ночи будут морозными. Так что в субботу и воскресенье в ночные, и даже дневные часы, возможен снег с дождем, свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра.
В среду в столице еще тепло — 11−13 градусов. Но погода будет неблагоприятной с дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду. В ночь на пятницу на окраине столицы температура уже может опуститься до 0 градусов, а в Подмосковье до -2 градусов. В субботу и воскресенье морозы возможны до -4 градусов. А днем 9 градусов тепла.
В начале недели снова придет тепло и воздух прогреется до 14 градусов. Теплее всего в стране — на юге Приволжского округа и в Южном округе. В Самарской и Саратовской областях температура до 19 градусов тепла. Но к выходным здесь похолодает до 10 градусов. А на юге уже 20 градусов, но весеннее тепло омрачено дождями.
В уральские регионы к выходным придет похолодание. А вот в Сибири, напротив, потеплеет. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае днем 5−10, а к выходным температура поднимется до 8−13 градусов.
Та же ситуация на Байкале. В Забайкалье, Бурятии, Иркутской области до сих пор до 10−13 градусов мороза по ночам, днем всего 2−7 градусов. Но в выходные днем воздух станет прогреваться уже до 11 градусов.