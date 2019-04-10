Далай-лама госпитализирован в больницу Нью-Дели

Духовный лидер тибетских буддистов 83-летний Далай-лама XIV попал в больницу в Нью-Дели. Об этом сообщает The Guardian.
Как рассказал личный пресс-секретарь религиозного лидера Тензин Такхл, 9 апреля Далай-лама почувствовал некоторый дискомфорт, после чего его доставили для медосмотра в индийскую столицу из города Дхарамсала, где находится тибетское правительство в изгнании.
Впоследствии врачи диагностировали у Далай-ламы инфекцию грудной клетки. Но его состояние оценивается как стабильное. Духовный лидер пробудет в больнице ближайшие несколько дней.