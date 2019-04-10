Как выглядит неприступный шотландский замок в стиле «Игры престолов» (фото)
Место, от которого захватывает дух.
Место, от которого захватывает дух.
На восточном побережье Шотландии, недалеко от города Стонхейвен, есть живописный утес, на вершине которого находится старинная крепость Данноттар.
Ученые предполагают, что это место было заселено примерно в 700-х годах нашей эры или даже раньше. На протяжение веков оно достраивалось и активно развивалось. Здесь был армейский гарнизон, большая церковь, а позже и огромный замок, в котором хранились секретные документы и драгоценности Карла II.
Благодаря своему прекрасному расположению крепость Данноттар считается одной из самых неприступных в мире. С трех сторон она окружена отвесными скалами и морем, а внутрь можно попасть лишь двумя способами: через главный вход с узкими воротами в расщелине между гор, и по крошечной горной тропинке сбоку, которая ведет к потайной двери.
Сейчас этот живописный замок является архитектурными памятником и одним из самых впечатляющих мест Шотландии.
Екатерина Гура