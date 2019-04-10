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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит неприступный шотландский замок в стиле «Игры престолов» (фото)

Место, от которого захватывает дух.

На восточном побережье Шотландии, недалеко от города Стонхейвен, есть живописный утес, на вершине которого находится старинная крепость Данноттар.

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Ученые предполагают, что это место было заселено примерно в 700-х годах нашей эры или даже раньше. На протяжение веков оно достраивалось и активно развивалось. Здесь был армейский гарнизон, большая церковь, а позже и огромный замок, в котором хранились секретные документы и драгоценности Карла II.

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Благодаря своему прекрасному расположению крепость Данноттар считается одной из самых неприступных в мире. С трех сторон она окружена отвесными скалами и морем, а внутрь можно попасть лишь двумя способами: через главный вход с узкими воротами в расщелине между гор, и по крошечной горной тропинке сбоку, которая ведет к потайной двери.

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Сейчас этот живописный замок является архитектурными памятником и одним из самых впечатляющих мест Шотландии.

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Екатерина Гура

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