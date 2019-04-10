Тьма в сердце бездны
Зачем ученые пытаются разглядеть черную дыру в центре нашей галактики.
Зачем ученые пытаются разглядеть черную дыру в центре нашей галактики.
В 1931 году радиоинженер Карл Янский (Karl Guthe Jansky) в течение нескольких месяцев направлял в различные стороны радиоантенну, работавшую на частоте 20,5 МГц. С ее помощью он собирался, наконец, выяснить,
4 мая 1933 года Янский, выступая на конференции Международного общества радионаук (International Union of Radio Science, URSI), представил коллегам свои соображения о том, что это был за шум и где находится его эпицентр. Он заключал, что в трансатлантические телефонные беседы, помимо всего прочего, вмешиваются «голоса» звезд, которые,
На следующий день фамилия Янского была на первой полосе New York Times, а ведущий одной из американских радиостанций целый день ставил в эфир запись шипения, сделанную Янским. После этого он сообщал своей аудитории, что те, мол, прослушали созвездие Стрельца.
Янский теперь считается одним из отцов радиоастрономии, но тогда физик и инженер Bell Labs отнюдь не стал популярной фигурой в науке. Его проект по созданию параболической антенны диаметром 30 метров не получил финансирования, и человек, впервые услышавший неиллюзорный шепот звезд, занялся другими делами. Подлинный расцвет его детища, радиоастрономии, пришелся на 50-е годы, которые Янский уже не застал (он умер в феврале 1950-го года).
Сегодня мы знаем, что в центре Млечного Пути — в 26 000 световых лет (или 8 000 парсек) от Земли — находится очень, очень массивный объект по имени Стрелец А* (также Sagittarius A* или Sgr A*). Его масса больше массы Солнца примерно в 4,5 миллиона раз, а радиус чуть меньше, чем расстояние между нашей звездой и Плутоном. Космическая станция «Новые горизонты», двигаясь с гелиоцентрической скоростью 45 км/c, летела от Земли до Плутона 9 лет, но из Стрельца А* она, конечно, никуда бы не улетела, ведь Sgr A* — это сверхмассивная черная дыра. Огромная, но тем не менее невероятно компактная для своей массы прожорливая бездна, не отдающая в окружающую среду ничего, даже света.
Мы не знаем, как выглядят черные дыры, ведь для того, чтобы хорошо их разглядеть, нужно вооружиться очень мощным телескопом. Пока что у нас есть только симуляции этих объектов, которые астрономы создают с опорой на имеющиеся данные наблюдений (они не очень хороши) и наилучшую из имеющихся у нас моделей реальности — теорию относительности.
Сегодня пробел в нашем знании о подобных объектах должен заполниться. Коллаборация EHT представит результаты наблюдений за Стрельцом А*, проводившихся в 2017 и 2018 годах. Наблюдения астрономов не только дадут нам наиболее точное изображение сверхмассивной черной дыры, но и, возможно, уточнят теорию Эйнштейна. Не исключено, что помимо Стрельца А* коллаборация покажет также и снимки сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 — еще более далекой и намного более массивной, чем Стрелец А*.
Event Horizon Telescope — это международный научный проект, в наблюдениях которого участвуют 11 радиотелескопов, находящихся на четырех континентах: Северной и Южной Америке, Европе и Антарктиде.
Совмещение данных наблюдений позволяет получать изображения такого углового разрешения, что получил бы один инструмент с зеркалом, диаметр которого представляет собой максимальную дистанции между крайними радиотелескопами коллаборации. Иными словами, EHT — это радиотелескоп размером практически с
Еще один инструмент подобной «зоркости» у радиоастрономов только один: это российский «Радиоастрон», его зеркало еще больше, поскольку один из телескопов находится в космосе и в апогее удаляется на дистанцию орбиты Луны. Но он работает на длине волны 1,3 сантиметра, что в 10 раз длиннее, чем у EHT. Поэтому, несмотря на намного более высокое угловое разрешение, ему сложнее «прищуриться» в направлении Стрельца А*, который закрывает облако межзвездного газа
Несмотря на свои более чем внушительные размеры, Стрелец А* находится настолько далеко от Земли, что сделать его снимок, по словам Димитриоса Псалтиса, одного из руководителей проекта EHT, это тоже самое, что сфотографировать пончик, упавший на поверхность Луны. Для наблюдателя на Земле тень в центре Стрельца А* должна быть около размером около 50 угловых микросекунд, или в 37 раз меньше диска полной Луны.
В 2017 и 2018 годах телескопы EHT обращали свой «взор» на Стрелец А*, сессии наблюдений продолжались около недели. После этого данные, полученные за время наблюдений, обрабатывались — происходило так называемое «восстановление» картинки.
Секунда наблюдения генерировала на каждом из инструментов 64 гигабайта данных. И потому только пересылка их в центры обработки (один в Германии, другой в США) и последующий обсчёт заняли большую часть времени работы коллаборации: объемы данных, накопленные только за две последние сессии, исчисляются петабайтами. Участники коллаборации говорят, что в их случае обыкновенная пересылка жестких дисков по почте работала быстрее, чем передача данных по сети.
Главная задача EHT — увидеть, собственно, тень в сердце Стрельца А*, то есть «дырку» в диске раскаленного газа, падающего в центр этого сверхмассивного тела. Сам факт ее наблюдения подтвердит то, что название «черная дыра» вообще подходит подобным объектам (между тем, если мы ее не увидим, то, например, «Интерстеллар» без улыбки смотреть уже будет невозможно).
То, как именно это «ничто» будет обрамлять светящийся диск, позволит уточнить теоретические модели, описывающие подобные объекты. Варианты разнятся между симметричной картинкой с ярко выраженной тенью в центре (если плоскость аккреционного диска перпендикулярна нашему «взгляду») до полумесяца, если плоскость диска наоборот, почти отклоняется от луча нашего зрения.
На этом, впрочем, предел возможного достигнут не будет. Интерферометрические наблюдения будут лишь набирать четкости с ростом числа радиотелескопов, которые вместе могут смотреть в одну точку, и увеличением расстояния между ними. А запуск российского «Миллиметрона», запланированный на середину 2020-х годов, позволит ученым развернуть зеркало их наблюдений еще шире.
Кроме того, интерес для ученых представляет также и то, как именно светится диск вокруг черной дыры. По нему они смогут уточнить скорость падения материала в нее и уточнить параметры джетов, испускаемых черной дырой.
Горизонт событий для современной физики — это фронт, на котором сталкиваются теория относительности и квантовая механика, которые до сих пор не могут сойтись. Поэтому фотография того, как именно течет вещество в пасть сверхмассивного пожирателя материи на расстоянии десятков тысяч световых лет от нас, возможно, изменит эту ситуацию.