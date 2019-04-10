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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер с помощью фотошопа объединяет знаменитостей в одного человека

И его творчество оценили даже звезды.

24-летний студент из Франции по имени Бен уже несколько лет ведет популярный аккаунт в Instagram.

В нем мастер фотошопа публикует свои хитрые манипуляции с портретами знаменитостей: Бен объединяет двух разных звезд и в итоге получает нового человека, напоминающего звезду экрана или сцены.

На страницу с «превращениями» подписаны более 55 тысяч человек, среди которых есть и те, над кем поработал Бен: Софи Тернер, Даутцен Крус, Марк Хэмилл, Лили Коллинз, Джиджи Хадид и другие.

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Леди Гага и Скарлетт Йоханссон.
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Джейсон Момоа и Крис Хэмсворт.
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Эми Адамс и Эмма Стоун.
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Бри Ларсон и Галь Гадот.
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Брэд Питт и Мэтт Деймон.
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Джуд Лоу и Эдди Редмэйн.
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Том Харди и Эминем.
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Крис Пратт и Майкл Фассбендер.
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Брэд Питт и Бенисио дель Торо.
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Мартин Фримен и Бенедикт Камбербэтч.

Кстати, похожее хобби есть и у жителя Германии, работающего под псевдонимом Gesichtermix. И хотя на него подписано гораздо меньше людей, в мастерстве он ничуть не уступает своему французскому коллеге.

Екатерина Гура

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