Блогер с помощью фотошопа объединяет знаменитостей в одного человека
И его творчество оценили даже звезды.
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И его творчество оценили даже звезды.
24-летний студент из Франции по имени Бен уже несколько лет ведет популярный аккаунт в Instagram.
В нем мастер фотошопа публикует свои хитрые манипуляции с портретами знаменитостей: Бен объединяет двух разных звезд и в итоге получает нового человека, напоминающего звезду экрана или сцены.
На страницу с «превращениями» подписаны более 55 тысяч человек, среди которых есть и те, над кем поработал Бен: Софи Тернер, Даутцен Крус, Марк Хэмилл, Лили Коллинз, Джиджи Хадид и другие.
Кстати, похожее хобби есть и у жителя Германии, работающего под псевдонимом Gesichtermix. И хотя на него подписано гораздо меньше людей, в мастерстве он ничуть не уступает своему французскому коллеге.
Екатерина Гура