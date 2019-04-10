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16:15 (мск), источник: ТАСС

Ученые показали первое изображение черной дыры

ТАСС, 10 апреля. Ученые в среду представили первое в истории изображение черной дыры — речь идет об объекте Sagittarius A* (SgrA*), расположенной в центре нашей галактики на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

Источник: NSF

Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США.

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Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами — SgrA* и объектом в центре галактики M87 (также известна как Virgo A), удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 млн раз массивнее Солнца, тогда как объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5−7,22 млрд раз.

Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.

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