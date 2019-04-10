Ученые показали первое изображение черной дыры

Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США.
Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.
Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами — SgrA* и объектом в центре галактики M87 (также известна как Virgo A), удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 млн раз массивнее Солнца, тогда как объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5−7,22 млрд раз.
Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.