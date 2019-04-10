Минкульт запутался с разрешением на прокат фильма Лунгина об Афганистане
Запретить картину требует часть ветеранов афганской войны.
Запретить картину требует часть ветеранов афганской войны.
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина об Афганской войне пока не получил прокатное удостоверение, оно не выдано и не подписано. Об этом заявил замминистра культуры Павел Степанов, передает ТАСС. Премьера картины запланирована на 9 мая.
«Как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат», — отметил Степанов.
Минкульт опроверг сам себя: 8 апреля директор департамента кинематографии Ольга Любимова объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Прокатчик фильма в России — WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures). Его представитель заявил «Ведомостям», что компания пока не получала прокатное удостоверение на «Братство». Без этого удостоверения кинотеатры не имеют права показывать фильмы в России.
«Братство» — история операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. То, как она рассказана, не понравилось некоторым ветеранам той войны.
Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. Лунгин на этом показе рассказывал, что привлекал ветеранов для работы над фильмом и часто с ними консультировался.
После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета федерации, что фильм якобы содержит фактологические неточности:
Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно.
Он рассказал о неоднозначной реакции на фильм у представителей ветеранских организаций, посмотревших «Братство».
Лунгин в разговоре с «Говорит Москва» назвал претензии мракобесием. Он рассказал, что Морозов попросил
Морозов после показа просил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко дать протокольное поручение, «чтобы фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован», но та инициативу не поддержала:
Творческий процесс — это очень тонкая материя, и никакими протокольными поручениями это не решается.
Министр культуры Владимир Мединский в начале апреля говорил, что картину пока не видел, но на 99,9% уверен, что нарушений закона в ней нет. Если нарушений нет, то «Братство» выйдет в День Победы, говорил министр.
Заявление, что фильм не получил разрешение на прокат, Минкульт сделал после обсуждения «Братства» на заседании Госдумы. Депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин 10 апреля обратил внимание парламента на реакцию ветеранов Афганистана, которые якобы возмущены, что в картине советские «солдаты и офицеры представлены, как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредил». Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил комитетам по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть фильм и высказать свое мнение о нем.
«Братство» должно было стать единственной крупной российской премьерой о войне, которая выйдет 9 мая. В прошлом году на эту же дату выходили два фильма — «Собибор» Константина Хабенского и «Танки», автором идеи которого был сам Мединский. Для продвижения этих картин Минкульт договорился с крупнейшими киносетями, чтобы на сам праздник Победы они показывали только российские фильмы. Взамен сети смогли показать на майские праздники третий эпизод франшизы Marvel и Disney о супергероях «Мстители».
В этом году на конец апреля WDSSPR также намерен показать в российских кинотеатрах последнюю часть франшизы. Будет ли Минкульт настаивать в этом году на соблюдении ограничения для иностранных картин 9 мая, неизвестно.
В 2016—2017 гг. представители общественных организаций призывали Минкульт запретить показывать в России фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказывающий историю будущего императора Николая II и его любовницы. Главной противницей фильма стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Организация под названием «Христианское государство» стала рассылать кинотеатрам письма с угрозами и требованием отказаться от показа «Матильды», ее члены, в частности лидер Александр Калинин, были задержаны. Минкульт в итоге заявил, что цензура в России запрещена и выдал фильму прокатное удостоверение. «Формула кино/Синемапарк», крупнейшая сеть кинотеатров в России, сначала сообщила, что не покажет картину
Кирилл Буланов, Ксения Болецкая
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