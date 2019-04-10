Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном
6 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
12Мир в розовом цвете
18:22 (мск), источник: Ведомости

Минкульт запутался с разрешением на прокат фильма Лунгина об Афганистане

Запретить картину требует часть ветеранов афганской войны.

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина об Афганской войне пока не получил прокатное удостоверение, оно не выдано и не подписано. Об этом заявил замминистра культуры Павел Степанов, передает ТАСС. Премьера картины запланирована на 9 мая.

«Как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат», — отметил Степанов.

Минкульт опроверг сам себя: 8 апреля директор департамента кинематографии Ольга Любимова объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Павел Лунгин: История с сенатором закончилась. По крайней мере, я надеюсь

Прокатчик фильма в России — WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures). Его представитель заявил «Ведомостям», что компания пока не получала прокатное удостоверение на «Братство». Без этого удостоверения кинотеатры не имеют права показывать фильмы в России.

«Братство» — история операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. То, как она рассказана, не понравилось некоторым ветеранам той войны.

Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. Лунгин на этом показе рассказывал, что привлекал ветеранов для работы над фильмом и часто с ними консультировался.

После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета федерации, что фильм якобы содержит фактологические неточности:

Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно.
Новость
Война без победы

Он рассказал о неоднозначной реакции на фильм у представителей ветеранских организаций, посмотревших «Братство».

Лунгин в разговоре с «Говорит Москва» назвал претензии мракобесием. Он рассказал, что Морозов попросил по-дружески показать ему фильм: «Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди». Фильм основан на подлинных воспоминаниях генерала армии Николая Ковалева (экс-директор ФСБ, ветеран войны в Афганистане, скончался в апреле 2019 г.), подчеркнул в разговоре с ТАСС режиссер. По его словам, картиной он «хотел напомнить о нелегких судьбах воинов-афганцев, рассказать о них молодым зрителям, чтобы знали и помнили, ценили их выдержку и героизм».

Морозов после показа просил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко дать протокольное поручение, «чтобы фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован», но та инициативу не поддержала:

Творческий процесс — это очень тонкая материя, и никакими протокольными поручениями это не решается.

Министр культуры Владимир Мединский в начале апреля говорил, что картину пока не видел, но на 99,9% уверен, что нарушений закона в ней нет. Если нарушений нет, то «Братство» выйдет в День Победы, говорил министр.

Новость
В Афганистане есть деревня, построенная из советских снарядов. Как это возможно?

Заявление, что фильм не получил разрешение на прокат, Минкульт сделал после обсуждения «Братства» на заседании Госдумы. Депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин 10 апреля обратил внимание парламента на реакцию ветеранов Афганистана, которые якобы возмущены, что в картине советские «солдаты и офицеры представлены, как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредил». Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил комитетам по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть фильм и высказать свое мнение о нем.

«Братство» должно было стать единственной крупной российской премьерой о войне, которая выйдет 9 мая. В прошлом году на эту же дату выходили два фильма — «Собибор» Константина Хабенского и «Танки», автором идеи которого был сам Мединский. Для продвижения этих картин Минкульт договорился с крупнейшими киносетями, чтобы на сам праздник Победы они показывали только российские фильмы. Взамен сети смогли показать на майские праздники третий эпизод франшизы Marvel и Disney о супергероях «Мстители».

В этом году на конец апреля WDSSPR также намерен показать в российских кинотеатрах последнюю часть франшизы. Будет ли Минкульт настаивать в этом году на соблюдении ограничения для иностранных картин 9 мая, неизвестно.

Мединский на заседании правительственного совета по кино в марте говорил, что такие ограничения необходимы не только на новогодние каникулы и 9 мая, но и на День всенародного единства 4 ноября.

В 2016—2017 гг. представители общественных организаций призывали Минкульт запретить показывать в России фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказывающий историю будущего императора Николая II и его любовницы. Главной противницей фильма стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Организация под названием «Христианское государство» стала рассылать кинотеатрам письма с угрозами и требованием отказаться от показа «Матильды», ее члены, в частности лидер Александр Калинин, были задержаны. Минкульт в итоге заявил, что цензура в России запрещена и выдал фильму прокатное удостоверение. «Формула кино/Синемапарк», крупнейшая сеть кинотеатров в России, сначала сообщила, что не покажет картину из-за угроз «Христианского государства», но затем передумала.

Кирилл Буланов, Ксения Болецкая

Смотрите также: Война без победы

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
 Блогер впервые подал иск о защите репутации
Что заставляет ЦБ снова говорить о рисках потребительского кредитования
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Ученые показали первое в истории изображение черной дыры
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Захотевшему посадить блогера чиновнику предложили заняться делом
Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику
Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Тестируем новую Skoda Scala (она красивая!) Хэтчбек Skoda Scala стал первым носителем нового фирменного стиля чешской марки - чистые линии, "хищная" оптика (у топ-версий - полностью светодиодная), большие колеса (вплоть до 18-дюймовых)
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Что не так с вашей кроватью или спальней
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь