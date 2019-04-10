Дождь сохранил самые подробные отпечатки кожи стоп динозавра
Это первая цепочка следов динозавра с отпечатками кожи, которые сохранились полностью, в каждом следе.
Это первая цепочка следов динозавра с отпечатками кожи, которые сохранились полностью, в каждом следе.
Неподалеку от южнокорейского города Чинджу палеонтологи впервые обнаружили следы динозавра, в каждом из которых сохранились отпечатки кожи по всей площади стопы. Уникальные следы сохранились благодаря тому, что небольшой двуногий ящер пробежался по влажной после дождя почве. Кроме того, палеонтологи выяснили, что он был взрослым представителем отдельного вида, а не детенышем уже известного.
Отпечатки двуногого животного сохранились в породах мелового периода возрастом 112—120 миллионов лет. Ученые отнесли следы к ихнотаксону Minisauripus. Ихнотаксонами называют виды, известные не по остаткам, а только лишь по признакам деятельности, например, следам (ихнос
Найденные в Южной Корее следы очень маленькие — не больше 2,4 сантиметров в длину. Всего их пять — четыре дорожкой и еще один располагался отдельно. Следы находятся на расстоянии примерно 20 сантиметров друг от друга. В каждом следе отлично сохранились отпечатки чешуек диаметром полмиллиметра. В некоторых из них также сохранились отпечатки коготка, а рядом со следами остались круглые отметины дождевых капель. В одном месте коготь перекрывает след от капли.
Отпечатки очень четкие. Это значит, что динозавр был легким, бежал быстро и не скользил. Судя по размерам следов и расстоянию между ними, длина ящера составляла около 28 сантиметров, а бежал он со скоростью около 9 км/ч. Судя по тому, что коготь деформировал след от капли, маленький ящер пробежал по земле сразу после небольшого дождя — земля была влажной, но не топкой. Из 95 известных следов размер подавляющего большинства составляет не более трех сантиметров, а это значит, что их оставили взрослые особи, а не детеныши.
Сравнение следов Minisauripus со следами других, не ихно-, а просто известных таксонов динозавров показало, что по сырой земле пробежал представитель теропод, ветви динозавров, к которой принадлежали такие известные животные, как тираннозавр, велоцираптор и все нынешние птицы.
Чешуйки на подошве динозавра похожи на чешуйки птиц, в чем нет ничего удивительного. Тем не менее, следы, скорее всего, не птичьи, так как пока палеонтологи не нашли ни одного вида птиц, жившего в то же время, что и Minisauripus, и строение ног которых позволяло бы им оставить такие же следы.
Находка корейских ученых — пример того, как редкое сочетание условий помогает нам узнать о вымерших животных чуть больше. Четкие отпечатки мельчайших чешуек сохранились только благодаря тому, что динозавр пробежал по земле после слабого дождя, который намочил землю, но не слишком ее размыл.