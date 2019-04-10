Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
2-летняя дочка Пелагеи очаровала всех на матче у папы (фото)
История любви и разрыва Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
История любви и разрыва Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
6 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
15Названо «Европейское дерево года»
18:58 (мск), источник: Чердак

Дождь сохранил самые подробные отпечатки кожи стоп динозавра

Это первая цепочка следов динозавра с отпечатками кожи, которые сохранились полностью, в каждом следе.

Неподалеку от южнокорейского города Чинджу палеонтологи впервые обнаружили следы динозавра, в каждом из которых сохранились отпечатки кожи по всей площади стопы. Уникальные следы сохранились благодаря тому, что небольшой двуногий ящер пробежался по влажной после дождя почве. Кроме того, палеонтологи выяснили, что он был взрослым представителем отдельного вида, а не детенышем уже известного.

Новость
Палеонтологи узнали, как прошел последний час мезозоя

Отпечатки двуногого животного сохранились в породах мелового периода возрастом 112—120 миллионов лет. Ученые отнесли следы к ихнотаксону Minisauripus. Ихнотаксонами называют виды, известные не по остаткам, а только лишь по признакам деятельности, например, следам (ихнос по-гречески и означает «след»). Отпечатки ног, подобные тем, что изучили авторы работы, обнаруживают с 2000-х годов. На сегодняшний день известно 95 экземпляров подобных следов, но отпечатков кожи в них не было.

Найденные в Южной Корее следы очень маленькие — не больше 2,4 сантиметров в длину. Всего их пять — четыре дорожкой и еще один располагался отдельно. Следы находятся на расстоянии примерно 20 сантиметров друг от друга. В каждом следе отлично сохранились отпечатки чешуек диаметром полмиллиметра. В некоторых из них также сохранились отпечатки коготка, а рядом со следами остались круглые отметины дождевых капель. В одном месте коготь перекрывает след от капли.

Следы Minisauripus. Видны отпечатки чешуек и дождевых капель. На фото C видно, как коготь правого пальца перекрыл след от капли (кликните, чтобы увидеть полное изображение) | Источник: Kyung Soo Kim et al. / Scientific Reports / CC BY 4.0

Отпечатки очень четкие. Это значит, что динозавр был легким, бежал быстро и не скользил. Судя по размерам следов и расстоянию между ними, длина ящера составляла около 28 сантиметров, а бежал он со скоростью около 9 км/ч. Судя по тому, что коготь деформировал след от капли, маленький ящер пробежал по земле сразу после небольшого дождя — земля была влажной, но не топкой. Из 95 известных следов размер подавляющего большинства составляет не более трех сантиметров, а это значит, что их оставили взрослые особи, а не детеныши.

Новость
Где находится остров со следами динозавров (фото)

Сравнение следов Minisauripus со следами других, не ихно-, а просто известных таксонов динозавров показало, что по сырой земле пробежал представитель теропод, ветви динозавров, к которой принадлежали такие известные животные, как тираннозавр, велоцираптор и все нынешние птицы.

Чешуйки на подошве динозавра похожи на чешуйки птиц, в чем нет ничего удивительного. Тем не менее, следы, скорее всего, не птичьи, так как пока палеонтологи не нашли ни одного вида птиц, жившего в то же время, что и Minisauripus, и строение ног которых позволяло бы им оставить такие же следы.

Находка корейских ученых — пример того, как редкое сочетание условий помогает нам узнать о вымерших животных чуть больше. Четкие отпечатки мельчайших чешуек сохранились только благодаря тому, что динозавр пробежал по земле после слабого дождя, который намочил землю, но не слишком ее размыл.

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Ученые впервые показали реальное изображение черной дыры
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Захотевшему посадить блогера чиновнику предложили заняться делом
На аукционе выставили уникальную диадему Фаберже (видео)
Голландский истребитель подстрелил сам себя
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь