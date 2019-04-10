В «Единой России» выступили против шестикратного увеличения штрафов за превышение скорости

«Единая Россия» выступает против предложения ГИБДД в шесть раз — с 500 до 3 тыс. рублей — увеличить штраф для автомобилистов за превышение скорости на 20−40 км/ч. Об этом заявил в среду журналистам координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
По его мнению, в предложении ГИБДД цифра в 3 тыс. рублей ничем не обоснована и в буквальном смысле «взята с потолка». «Откуда взялись сумма именно в 3 тыс. рублей? Почему не 2 тыс., не 5 тыс., не 10 тыс.?» — задался вопросом депутат.
«На первый взгляд, инициатива ГИБДД разумна в части применения к тем, кто регулярно совершает правонарушения: если человек осознанно это делает, то за одно и то же нарушение ответственность должна быть усилена. Но я бы воздержался от принятия решения сейчас, на мой взгляд, надо двигаться поэтапно, сначала наведя порядок в дорожно-транспортной сети», — заявил парламентарий.
Ранее на общественных слушаниях в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20−40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.