Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном
Сашу Стриженову с ярким макияжем не узнали фанаты
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
10Скончался Алексей Булдаков
20:24 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» выступили против шестикратного увеличения штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, озвученная ведомством цифра ничем не обоснована и «взята с потолка».

Источник: Reuters

«Единая Россия» выступает против предложения ГИБДД в шесть раз — с 500 до 3 тыс. рублей — увеличить штраф для автомобилистов за превышение скорости на 20−40 км/ч. Об этом заявил в среду журналистам координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Новость
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки

По его мнению, в предложении ГИБДД цифра в 3 тыс. рублей ничем не обоснована и в буквальном смысле «взята с потолка». «Откуда взялись сумма именно в 3 тыс. рублей? Почему не 2 тыс., не 5 тыс., не 10 тыс.?» — задался вопросом депутат.

«На первый взгляд, инициатива ГИБДД разумна в части применения к тем, кто регулярно совершает правонарушения: если человек осознанно это делает, то за одно и то же нарушение ответственность должна быть усилена. Но я бы воздержался от принятия решения сейчас, на мой взгляд, надо двигаться поэтапно, сначала наведя порядок в дорожно-транспортной сети», — заявил парламентарий.

Ранее на общественных слушаниях в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20−40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.

 Он может уничтожать цели в режиме реального времени без расчета
Его "тянули за язык, чтобы он назвал Россию "военным противником" США
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Ученые впервые показали реальное изображение черной дыры
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Захотевшему посадить блогера чиновнику предложили заняться делом
Голландский истребитель подстрелил сам себя
Таможня Сингапура задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов
Спорт
Агент Дацюка не исключил, что хоккеист вернется в НХЛ Контракт со СКА у 40-летнего Павла Дацюка истекает 30 апреля
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Что не так с вашей кроватью или спальней
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь