Новый азиатский Homo
«Человек лусонский» делил планету еще с
«Человек лусонский» делил планету еще с
Международная группа антропологов объявила о находке на острове Лусон (Филиппины) нескольких костей, не принадлежащих ни одному из ранее известных видов людей. Кости эти древнее 50 тысяч лет, а их обладателей, как считают ученые, нужно выделить в отдельный вид — Homo luzonensis (человек лусонский).
Это первое открытие нового вида людей за последние четыре года, и четвертое заметное открытие такого рода в XXI веке. Вместе с Homo naledi из Южной Африки и Homo floresiensis из Индонезии новый вид указывает на то, что представления антропологов об эволюции древних людей оказались несколько упрощенными. Получается, что в определенные моменты времени на планете существовало не менее пяти видов рода Homo. Статья с описанием нового вида опубликована в журнале Nature.
Новые находки были сделаны в пещере Кальяо, на севере крупного филиппинского острова Лусон. Костей немного — по две фаланги пальцев рук и ног, а также малый и большой коренные зубы. Они принадлежат трем разным людям, и, но при этом их возраст близок — более 50 000 лет. Ранее, в 2007 году, в том же слое археологи нашли останки плюсневой кости длиной в 61 миллиметр, возрастом не менее 67 000 лет. Весьма вероятно, что новые находки принадлежат тому же виду людей, которого авторы обозначили как человека лусонского.
Однако тогда, в 2007 году, идентифицировать новый вид не удалось. Та плюсневая кость по форме и размерам оказалась в рамках значений, возможных и для человека разумного (правда — коротышки, порядка 1,2 метра ростом), и для Homo habilis (человека умелого, которого находили только в Африке) или Homo floresiensis (его пока находили только на острове Флорес).
В новых костях сочетаются продвинутые и примитивные черты. Малые коренные зубы небольшие по размерам, напоминают и зубы современных людей, и австралопитеков (куда более древний и примитивный вид). В то же время они не похожи на зубы Homo erectus, человека прямоходящего. Большие коренные зубы похожи одновременно и на современные человеческие, и на большие коренные зубы флоресских «хоббитов» (так человека флоресского назвали за малый рост, немногим более метра) и Homo erectus. Фаланги пальцев довольно изогнутые — как у австралопитеков.
В комментарии «Чердаку» Александр Соколов, редактор портала «Антропогенез.ру», отмечает, что «описание нового вида по фрагментарным находкам может быть рискованным». Действительно, отсутствие полного скелета повышает вероятность путаницы и идентификации как нового вида костей, которые на самом деле относятся к виду уже открытому ранее.
Что касается сходства с австралопитеками, то ведь и у Homo floresiensis находили сходство с ними — некоторые особенности кисти, например. Сходство, конечно, может быть и конвергентным, но не исключено происхождение этих гоминин от
каких-торанних Хомо, которые еще не слишком сильно отличались от австралопитеков.
Следует отметить, что очень похожая картина — сочетание примитивных и прогрессивных черт строения костей — ранее наблюдалась еще у двух видов людей, открытых в XXI веке, Homo floresiensis и южноафриканского Homo naledi. У них тоже сочетаются относительно мелкие зубы, близкие к современным человеческим, и фаланги пальцев (а также некоторые другие черты), близкие к примитивным австралопитекам. Среди находок человека лусонского нет костей черепа, поэтому мы не можем сказать, насколько большим был его мозг. У наледи и флоресских «хоббитов» и рост, и объем мозга были очень небольшим — куда ближе к шимпанзе и гориллам, чем к современному человеку.
Находка важна не только сама по себе, но и тем, что она значительно расширяет наши представления о возможности архаичных и ныне вымерших видов рода Homo. Дело в том, что остров Лусон, на котором расположена пещера Кальяо, давно был отделен от континентальной суши. Даже во времена оледенений, когда уровень моря заметно опускался, он оставался изолированным от материковой Азии. То есть предки человека лусонского, по всей видимости, попали туда совсем не пешком.
Преодоление морских проливов сильно отличается от форсирования даже самой большой реки. Группа исследователей во главе с Робертом Беднариком (Robert Bednarik) еще при попытке преодолеть пролив, отделяющий Флорес от остальной Индонезии, выяснила, что это крайне сложно сделать даже на плоту, который построен, исходя из современных знаний: течение в узких проливах этой части мира быстро сносит весельные плоты. У группы Беднарика получилось только с третьей попытки и только с заменой одного из гребцов, потерявшего сознание от перенапряжения прямо в открытом море.
При этом, скорее всего, предки человека лусонского высадились на этом острове очень и очень давно. В 2018 году на Лусоне нашли каменные орудия и кости носорога, из которых этими орудиями извлекали костный мозг. Находок костей человека рядом сделать не удалось, однако, судя по возрасту, эти орудия скорее всего использовали представители Homo erectus. Предположительно, тогда же, около 0,7−0,8 миллионов лет назад, они заселил и Флорес, находящийся не так уж и далеко от Лусона.
В целом такие процессы типичны для зоны жаркого экваториального климата: пигмеи экваториальной Африки относятся к тому же виду, что и мы, но по росту близки к человеку лусонскому (1,2 метра) и к флоресскому (чуть ниже лусонского). И это при том, что они изолированы от остальных людей на порядок меньше по времени, чем были изолированы на островах предки человека лусонского или флоресского.
Следует отметить, что эректусов заподозрили в морской колонизации не только в Азии, но и в Европе. В 2010 году на Крите обнаружили ашельские орудия — возрастом от 130 000 до 700 000 лет. Костей, правда, рядом не найдено, но ашельская культура чаще всего ассоциируется с эректусами. Крит и в эпоху самых сильных оледенений был островом.
Таким образом, его колонизация также требовала преодоления морского пролива. И преодоление это, скорее всего, не было легким: группа всего того же Роберта Беднарика не смогла пересечь пролив без использования паруса (весельный плот слишком сносило), и это заняло у нее пару суток (то есть от эректусов, возможно, потребовалась и морская навигация ночью). Обычно эректусов считают относительно примитивным видом, но и парус, и морская навигация — черты весьма продвинутые.
Открытия, сделанные в XXI веке, указывают на чрезмерную упрощенность прежних представлений об эволюции человеческого рода. Еще во второй половине XX века считалось, что в этом процессе все было стройно и упорядоченно: один, более совершенный вид, вскоре после своего возникновения приходил на смену другому. И так длилось до тех пор, пока на наступила эпоха человека разумного, быстро и уверенно распространившегося по всему миру.
Проблемы у этой точки зрения начали появляться с 1990-х. Как уже писал «Чердак», оказалось, что неандертальцы владели сложным метательным оружием, охотились сообща, имели религиозные представления, умели рисовать и даже использовать природный пенициллин. Потом усложнили картину и денисовцы: на Алтае нашли их изделия древностью в полсотни тысяч лет, со следами станкового сверления и других весьма прогрессивных методов обработки.
Кстати, наш вид овладел станковым сверлением только в неолите, через десятки тысяч лет после денисовцев.
. Новые находки показывают: 50−65 тысяч лет назад на планете существовали одновременно человек разумный в Африке, Азии и Австралии, неандерталец в Европе и Азии, денисовский человек в Азии — а также два вида-«хоббита», человек лусонский и флоресский, в своего рода заповедниках на островах Южной Азии. Это сразу пять видов, и на самом деле нельзя исключить, что в ту же эпоху в Южной Африки еще существовали отдельные группы Homo naledi — ведь пока нет четкого представления о том, когда именно он вымер. Вместе с ним на планете могло одновременно жить даже более пяти биологических видов людей. И кто знает, какие находки может принести следующий археологический сезон на