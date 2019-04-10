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22:19 (мск), источник: Известия

Эксперт рассказал о вреде курения кальянов

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков рассказал «Известиям» о вреде курения кальянов. По его словам, этот процесс отрицательно влияет на организм вне зависимости от состава вдыхаемой смеси.

Источник: РИА "Новости"

Зыков отметил, что это актуально как для самого курильщика, так и для окружающих его людей. При этом влияние оказывается еще более пагубным, если в составе смеси есть табак.

Специалисты утверждают, что курение кальяна может привести к различным инфекционным заболеваниям. Так, исследования показали, что в курительных трубках, жидкости, через которую проходит дым, могут быть обнаружены стафилококки, кишечная палочка и вирусы гепатита.

Несмотря на это, россияне стали активнее курить кальян. Согласно данным Аналитического центра при правительстве, импорт сырья для него по итогам 2018 года увеличился почти в полтора раза — до 11 тыс. тонн.

Рост поставок произошел в первую очередь за счет ароматизированных смесей, не содержащих табак. Их курение в ресторанах сегодня не запрещено, и они не облагаются акцизом. Фруктовые смеси позиционируются как более «легкие», что привлекает молодежь, отмечают эксперты, но они всё равно вредны для здоровья.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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