Тайная жизнь отходов. Кто и как набивает карманы на просроченных продуктах

Вместо свалки — на прилавок
Контролирующие органы могут применять драконовские меры, чтобы наказать тех, кто торгует «просрочкой», но таких мест по стране — тысячи. И дело тут не в жадности продавцов, а в тощих кошельках покупателей.
«Люди голодают, а мы им помогаем»
Точки, где в Калининграде можно купить просроченные продукты по бросовым ценам, хорошо известны.
Неподалёку от остановки общественного транспорта зазывно распахнул двери супермаркет. Но люди, что топчутся неподалёку, терпеливо дожидаются белого фургона. Он приезжает сюда каждый вечер часа на два. И за это время надо успеть выудить из общей кучи товар получше. На сроки годности практически никто не смотрит. Свежесть многочисленные покупатели оценивают «на глазок».
— На 1000 рублей можно затариться на целый месяц, в магазине же такую сумму отдашь за один раз, — объясняет женщина в потрёпаном пальто. — А что делать, если пенсия 14 тысяч и 5 из них уходят на «коммуналку»?!
А тут и фургон подъехал. Джигит выгружает из «опеля» один ящик за другим. Лотки с колбасой, сыром, маслом, майонезом ставит прямо на землю. Цены действительно немагазинные: банка сметаны (срок годности — октябрь 2018 г.) — 25 руб., треснутый кусок сыра в пластике (3 марта 2018 г.) — 35 руб., пакет сосисок (26 марта 2018 г.) — 150 руб., сломанная шоколадка (прочитать мелкий шрифт на упаковке невозможно) — 20 руб.
— Мы не обманываем, все всё знают, — опережает мой вопрос продавщица. — Люди голодают, мы им помогаем. Десять лет возим товар. Да, бывает, штрафуют, но хозяин как-то эти вопросы решает. Вот вчера женщина пришла. Пенсия — «минималка». На последние 100 руб. взяла кусочек мяса. Смешает с макаронами — и будет сыта! К нам не только пенсионеры идут. Медсёстры из ближайшей больницы тоже продукты берут. Семьи-то кормить надо. У меня у самой трое детей, муж — инвалид. Кручусь, как могу.
Торговку «скоропортом» поддерживает продавщица из соседнего киоска. Мол, сама дорогим торгую, а себе с машины покупаю: кофе, чай, конфеты, сало на зажарку, растительное масло — всё вдвое дешевле, чем в торговой сети.
В диалог вступает очередная покупательница.
— Думаете, в торговых сетях продукты лучше?! — с усмешкой интересуется она. — У меня сын, повар 4-го разряда, недавно из магазина уволился: не мог больше наблюдать, как мясо вымачивают и из гнилья салаты режут. Я сама практику на мясокомбинате проходила, там перед отправкой товара время выделяли: садились рядком и залежавшуюся колбасу перетирали. Поэтому разницы нет. Боимся, но берём «скоропорт». С нашими зарплатами это единственный выход.
В Татарстане ежегодно образуется 300 тыс. тонн пищевых отходов. Львиная доля идёт на мусорные полигоны. Но часть — как правило, это просроченные продукты — вновь оказывается на прилавках. В Казани такую провизию продают в самом сердце города. В торговых рядах корреспондент «АиФ» обнаружила четыре такие палатки. Все заставлены тележками, завалены провизией в ярких упаковках.
Этикетки не замазаны и не перебиты — что товар залежалый, продавцы не скрывают. Так, на пачке ванильной сливочной пастилы указан срок годности — 4 месяца и дата изготовления — октябрь 2016 г. Потому и просят за неё всего 20 руб. За 50 руб. можно купить консервы «Мясо кур» и «Сельдь» 2016 года рождения со сроком годности 2 года. За 20 руб. готовы отдать пачку кефира или 1 л прошлогоднего молока.
Ассортимент разнообразный — в каждой палатке более 100 наименований. Товар предлагают в основном мелким оптом. Две колбаски сервелата в вакуумной упаковке — за 175 руб. Четыре пачки чая, либо три пачки риса, или три плитки шоколада в слегка потрёпанной упаковке — за 100 руб. Продавцы в один голос твердят, что весь провиант у них вкусный и безвредный. Но ажиотажа возле «просрочки» нет. У палаток не больше двух-трёх покупателей. Печенье в основном берут многодетные, консервы и молочку — пожилые.
Одна из постоянных покупательниц, пенсионерка Маршида Гумаровна, приходит за «просрочкой» из экономии. Вопрос, безопасно ли это, ставит её в тупик. «Не угадаешь, — вздыхает она. — “Снежок” вот был нормальный, а кефир — горький». Рядом мужчина с седой бородой укладывает в объёмистую сумку пакеты крекеров. Представляется — служитель мечети, Азат аба. Говорит, что в этой палатке закупается не первый год. Крекеры раздаёт прихожанам, если видит, что человек нуждается. Мол, никто ещё на розданные им продукты не жаловался.
Три раза в неделю петербуржская пенсионерка Лидия Михайловна встаёт в 6.30 утра. Она торопится на стихийный рынок, который с 6 до 8 часов утра каждый день работает у одной из станций метро. Там по очень низким ценам можно купить колбасу, сыр, рыбу, молочку, консервы и даже гостинцы внукам.
— В магазинах любительская колбаса стоит в три раза дороже! Так зачем я буду переплачивать? — рассуждает женщина.
Место расположения лотков выбрано идеально — каждый второй спешащий на работу или с ночной смены прохожий нет-нет да и задержится у коробок с разносолами. Каждый третий покупает.
— Я работаю здесь полгода, — рассказывает Наталья (имя изменено). — Одна воспитываю троих детей, младшему меньше года. Денег не хватает, а другой работы не найти. Здесь удобный график — вышел рано утром на три часа, а потом домой. Зарплата зависит от выручки. Но товар расходится очень хорошо. Каждое утро сбываем по четыре коробки колбасы, сыра, сладостей разных. Перед праздниками — ещё больше.
— Чего так долго думаете? Или берите, или уходите! — торопит меня другой торговец. Ему не понравилось, как пристально я рассматривала сроки годности на упаковках. Самые «свежие» тут — йогурты, их срок годности вышел в феврале. Самыми «пожилыми» оказались детские пирожные в индивидуальных упаковках. Их здесь продают очень дёшево — за 8 штук всего 50 руб., и скупают их чуть ли не в первую очередь.
— У меня 6 внуков. Вы представляете, сколько денег нужно оставить в обычном магазине, чтобы им всем гостинцы купить? — вопрошает Николай Иннокентьевич. Пенсионер искренне уверен, что сроки годности в современных продуктах не имеют никакого значения.
— Всё равно везде одна химия. А она не может прокиснуть, — парирует он в ответ на вопрос: «А вдруг внуки отравятся?».
— Почти каждое утро перед работой сюда прихожу. Беру на обед себе и коллегам сосиски, лапшу, — рассказывает Ирина В., жительница Горелова. — Ну да, пару раз были проблемы с желудком, но они могут случиться и после ужина в дорогом ресторане. Тут как повезёт.
Между тем сами продавцы свой товар не едят. На мой вопрос, какая колбаса вкуснее, тот самый недовольный торгаш фыркнул: «Я что, ем её, что ли?».
Свежий взгляд на старые продукты
Как перебивают даты изготовления товара и почему не стоит покупать фасованный сыр?
«АиФ» неоднократно публиковал расследования из мест продажи продуктов питания (кондитерских магазинов или торговых сетей). Как показала практика, самым залежалым товаром оказываются торты и фасованные сыры.
Так, в одной из крупных сетей кондитерских не стесняются перебивать заводскую дату изготовления торта. Причём делают это так незаметно, что ни один потребитель не усомнится в свежести десерта. На прилавке обычно стоит действительно свежее изделие. А вот в холодильнике рядом — продукция 3−8-дневной давности. Если внимательно следить за действиями продавца, можно заметить, что именно её и достают пришедшему покупателю.
На подобные ухищрения торговцы идут потому, что такие торговые точки имеют лимит по списанию — всего 5%. Остальное они должны утилизировать за свой счёт. Или «впарить» продукт потребителям. А чтобы покупатель не заметил обман, в ход идут «умелые» руки и зажигалка. Мало кто знает, что заводская дата изготовления проставляется только с фирменной печатью. В основном потребитель обращает внимание только на цифры, показывающие, когда торт произведён. Заводскую наклейку на просроченном торте аккуратно подсушивают огнём от зажигалки, снимают и клеят новую — с нужной датой, но уже без печати.
Похожая история происходит и в торговых сетях на сырных полках. По закону, с нового года нереализованная просроченная продукция должна утилизироваться самими магазинами, а не отправляться обратно производителю, как это было раньше. Чтобы не нести убытки, дату фасовки сыра, как показало расследование «АиФ», магазины перебивают. После фасовки сыр должен храниться в магазине лишь 7 дней. Изделиям, которые не успели уйти за положенную неделю, меняют штрих. Это заметить легко. Обычно продавцы новую этикетку клеят поверх старой. Если увидели многослойную бумагу на сыре — отказывайтесь от такой покупки.
«Поставщики могут привозить продукцию (и формально это не запрещено) с истекающим сроком годности. Например, у охлаждённого куриного филе срок годности 8 дней, а доставляют его с остаточным сроком в 2 дня, — рассказывает основатель сервиса доставки здорового питания Евгений Смирнов. — В таких случаях мы оказываемся заложниками ситуации. Охлаждённое куриное мясо — продукт скоропортящийся, заказывать его на 2 недели вперёд мы не можем. А привозят нужный нам товар совсем не того качества, какое мы ожидали. К сожалению, история распространённая, этим грешат даже крупные производители. Свежесть овощей и фруктов отследить сложнее. Например, часто они приходят разукомплектованными (производитель комплектует ящик фруктов, а к нам приходит неполный объём). В этом случае проверить состояние фруктов и овощей, кроме как по признакам порчи, невозможно. К тому же сверху могут лежать фрукты хорошего качества, а внизу — неликвид».
Особое внимание, по словам Смирнова, нужно обращать на готовые продукты — фарш, салаты и пр. Часто производитель или торговые сети, понимая, что у сырья заканчивается срок годности, делают из него полуфабрикаты.
— «Просрочка» в последние годы была для нас делом обычным, — рассказывает бывший продавец обанкротившейся сети супермаркетов в Башкирии «Матрица» Фарида Галеева. — На торты лепили бирки со свежими датами, некоторые могли и месяц простоять, пока не заплесневеют. Подгнившие фрукты перемешивали со свежей партией или фасовали по «акционным мешкам». Заплесневелую колбасу мыли. В каждом магазине имелась своя кулинария. Из просроченной курицы делали гриль, из тухлых фруктов и овощей — салаты и начинку для пирожков. Колбасу, сыр, молоко отправляли в пекарню для пицц, сырных слоек и хачапури. Списывали или сбывали по 1−10 руб. только уксус, масло, некоторый алкоголь.
«Матрица» начала работать в Уфе в 2001 г. Изначально сеть позиционировала себя как супермаркеты с премиум-товарами. Но со временем скатилась до таких махинаций с «просрочкой». Последние магазины сети были закрыты в конце 2018 г.
Почему молоко хранится неделями?
Какие консерванты сегодня добавляют в продукты, если то же молоко может храниться по несколько месяцев?
Объясняет технолог мясного производства, замдиректора ВНИИМП Анастасия Семёнова:
— Есть несколько способов продления сроков годности. Это пастеризация, стерилизация, сушка, обработка высоким давлением. К примеру, молоко подвергают стерилизации, пастеризации или ультрапастеризации. В последнем случае молоко на 1−2 секунды нагревают до температуры 135—150 °C и сразу же охлаждают до 4—5 °C. Эта технология эффективна против микробов.
В мясной промышленности мясное сырьё обрабатывают лишь посолочными ингредиентами. Это поваренная соль, сахар, нитрит натрия, пряности. Некоторые консерванты разрешены для поверхностной обработки батонов сырокопчёных и сыровяленых колбас. Делается это для того, чтобы предотвратить рост плесени при длительном изготовлении такой продукции. В России процесс производства таких колбас занимает не менее 40 суток, а в Европе — до 18 месяцев.
Консерванты, используемые для поверхностной обработки колбас (это соли сорбиновой и бензойной кислот), разрешено класть в желе, покрывающее мясные продукты. Желе — очень благоприятная среда для бактерий. Консерванты позволяют обеспечить выпуск безопасной продукции. Если этого не сделать, то через 8−12 часов продуктом можно отравиться.
Чтобы не купить испорченный продукт, надо обращать внимание и на условия хранения в магазине. Они должны соответствовать тем, которые производитель указал на этикетке.
Что Европа делает со «скоропортом»?
О том, как поступают с «просрочкой» на Западе, рассказывает координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко.
— Согласно исследованиям организации по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) ООН, ежегодные потери продуктов питания составляют 1,3 млрд т. В Европе ежегодно выбрасывается 100 млн т пищевых продуктов. Поэтому сегодня каждый из нас, покупая в магазине 1 кг яблок или мяса, фактически оплачивает 1,3 кг. Такие потери — результат экспансии крупных розничных сетей, глобализации, внедрения системы разделения труда. Во времена ярмарок хозяин лавки был заинтересован в отсутствии неликвидных остатков. А дефицит продуктов формировал бережное к ним отношение.
Чтобы не выкидывать еду, во Франции с февраля 2016 г. супермаркеты площадью более 400 кв. м обязаны передавать в дар благотворительным организациям продукты с истекающим сроком годности. За нарушения — штраф до 75 тыс. евро или два года заключения под стражу. А в Италии можно найти магазины, где продуктам за 1−2 дня до окончания срока годности отводится отдельная полка и ставится цена на 50% ниже первоначальной стоимости.
На мой взгляд, в день истечения срока годности продукты должны продаваться по цене 1 руб./кг.