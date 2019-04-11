Уязвимости нашли в популярных приложениях такси
Наиболее популярные приложения для заказа такси потенциально могут стать причиной утечки персональных данных, включая сведения банковских карт.
Наиболее популярные приложения для заказа такси потенциально могут стать причиной утечки персональных данных, включая сведения банковских карт.
К такому выводу пришли эксперты Роскачества в своем исследовании, с которым ознакомились «Известия». В частности, программы для устройств, работающих на операционной системе Android, получили средний балл 4,15 из пяти возможных, iOS — 3,82, сказано в исследовании.
Оценка проводилась по семи параметрам. Среди них — наличие возможных уязвимостей (при помощи программного обеспечения Solar appScreener), вредоносных программ, а также безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных.
Тестированию подверглись «Яндекс. Такси», Uber Russia, Maxim, Gett, «Ситимобил», а также Rutaxi, «Везет» и Fasten. Оказалось, что почти половина приложений агрегаторов неустойчива к
«Проверка показала, что в приложениях имеется ряд потенциальных уязвимостей. Наиболее часто встречающиеся из них — слабые алгоритмы хеширования и шифрования, небезопасная реализация SSL (криптографический протокол для безопасной связи. — “Известия”)», — говорится в исследовании.
В сервисах такси сказали «Известиям», что используют защищенный протокол передачи данных, вся информация хранится в зашифрованном виде, а случаев взлома аккаунтов не фиксировалось. Эксперты советуют не заказывать такси, подключившись к открытой