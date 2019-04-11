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07:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Источник: AP 2019

Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например, организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению новых навыков, включая пользование компьютером и изучение второго языка.

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Хорошая память у людей в возрасте 55−75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом масс тела, частым самообслуживанием и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.

Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявляли низкую познавательную активность, имели высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.

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