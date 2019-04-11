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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Источник: РИА "Новости"

«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», — сказала танцовщица. На вопрос интервьюера Алексея Гусарова о том, что делать 20 миллионам гражданам страны, живущим за гранью бедности, если они не могут просто взять и уехать, Волочкова ответила, что они должны работать больше, а «не курить на завалинке бычок».

Артистка сказала, что ни президент, ни государственные структуры не виноваты в бедности россиян.

«Пенсионер отработал 50 лет, ему повышают пенсионный возраст. 10−11 тысяч в лучшем случае. В Москве», — возразил ей Гусаров. Однако Волочкова продолжила настаивать на своем: «И что? Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста?».

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