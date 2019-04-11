Ученые нашли останки древних людей неизвестного вида на Филиппинах
Исследователи назвали новый вид Homo luzonensis — в честь острова Лусон, на котором обнаружили останки.
Исследователи назвали новый вид Homo luzonensis — в честь острова Лусон, на котором обнаружили останки.
Группа ученых заявила о том, что обнаружила на Филиппинах останки, которые могут принадлежать неизвестному виду человека, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в журнале Nature исследования.
Совокупность морфологических признаков найденных фрагментов, по мнению исследователей, не может принадлежать ни одному известному виду человека, в том числе ни Homo floresiensis, ни Homo sapiens.
Ученые считают, что эти останки принадлежат новому виду, который уже назвали Homo luzonensis — в честь острова Лусон, на котором их обнаружили.
Открытие нового вида человека говорит о разнообразии людского рода за пределами Африки, а также подчеркивает сложный характер эволюции, уверены исследователи.
Ранее международная группа исследователей установила, когда древние люди появились в Сибири.