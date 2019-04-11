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11:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые нашли останки древних людей неизвестного вида на Филиппинах

Исследователи назвали новый вид Homo luzonensis — в честь острова Лусон, на котором обнаружили останки.

Группа ученых заявила о том, что обнаружила на Филиппинах останки, которые могут принадлежать неизвестному виду человека, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в журнале Nature исследования.

В пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон нашли фрагменты останков не менее трех особей, среди которых фаланги пальцев, часть бедренной кости и зубы. Их возраст может составлять от 50 до 67 тысяч лет.
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Совокупность морфологических признаков найденных фрагментов, по мнению исследователей, не может принадлежать ни одному известному виду человека, в том числе ни Homo floresiensis, ни Homo sapiens.

Ученые считают, что эти останки принадлежат новому виду, который уже назвали Homo luzonensis — в честь острова Лусон, на котором их обнаружили.

Открытие нового вида человека говорит о разнообразии людского рода за пределами Африки, а также подчеркивает сложный характер эволюции, уверены исследователи.

Ранее международная группа исследователей установила, когда древние люди появились в Сибири.

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